Los ´flechazos´ de la semana

Tras meses de lluvias, frío y nieve, el sol se ha instalado en nuestro país para quedarse. Es el momento de desprenderse de las bufandas y los abrigos e ir pensado ya en llenar nuestros armarios de prendas de primavera y verano. Las tiendas se llenan estos días de novedades. ¡Te presentamos a continuación las cinco prendas que nos han enamorado esta semana!

Falda de Mango y vestido de H&M

Falda de lunares de mango (39,99 euros)

Los lunares son una de las grandes tendencias de la temporada. Esta falda de Mango es perfecta tanto para acudir a eventos familiares, como para ir a la oficina.



Vestido de encaje de H&M (39,99 euros)

¿Bodas, bautizos o comuniones a la vista? Este vestido de encaje rojo te solucionará la papeleta sin hacer un gran desembolso.

Mochila de Misako, bañador de Womans'Secret y zuecos de Zara

Bañador marinero de Woman´Secret (39,99 euros)

Es tiempo de ir pensado en el primer chapuzón del año. Si te toca renovar la ropa de baño, este bañador de rayas es un gran acierto, gracias al estampado marinero que jamás pasa de moda.



Zuecos de Zara (39,99 euros)

Los zuecos tan característicos de lo 60 regresan a nuestro zapatero. Estos de Zara tienen un divertido ´print´ que te harán marcar la diferencia y pisar con más fuerza que nunca.



Mochila de Misako (25,99 euros)

Las mochilas siguen estando de moda. Si aún no te has hecho con una, esta de Misako tiene el tamaño ideal para que metas todas tus cosas y no te canses nunca de ella.