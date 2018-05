Parabenos: todo lo que debes saber

Los parabenos o parabenes son unos conservantes ampliamente utilizados en cosméticos, pero también en medicamentos, alimentos y productos industriales, debido a sus propiedades antimicrobianas, según explica la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV). Pueden provocar alergia en la piel, aunque su frecuencia es muy baja.

Desde la OCU creen que es mejor evitar algunos, aunque la ley los permita en determinadas concentraciones. "Están ampliamente extendidos porque son baratos y se necesita poca cantidad para que cumplan su función como conservantes.

Sirven para matar bacterias y preservar los cosméticos que usamos a diario, aumentando su periodo de utilización y de seguridad. Sin embargo, algunos están bajo sospecha de que puedan alterar el equilibrio hormonal del organismo, una acción que se conoce como 'disruptora endocrina'", añade.

Pero, ¿qué contiene parabenos? Desde la AEDV indica que, entre otros productos se encuentran principalmente:

- Cosméticos: máscara de pestañas, sombras y lápices de ojos, maquillajes, desmaquilladores, brillos de labios, pintalabios, esmaltes de uñas, mascarillas, cremas hidratantes, productos para la higiene facial y corporal, autobronceadores, filtros solares, desodorantes, champús, lociones para después del afeitado, aceites de baño, lociones para niños, productos depilatorios, entre otros.

- Medicamentos: cremas y pomadas dermatológicas, colirios, gotas óticas y nasales, supositorios, vendajes con pastas oclusivas para úlceras de piernas, corticoides, heparinas, contraceptivos, anestésicos locales, jarabes para tos, soluciones inyectables en viales multidosis, polvos, aerosoles.

- Alimentos y bebidas: pastelería, helados, cremas, refrescos, fiambres, gelatinas, aceites, entre otros.

Es más, advierte sobre cómo encontrarlos en las etiquetas de los productos y precisa que su denominación internacional es: 'methylparaben', ethylparaben', 'propylparaben', 'butylparaben'.

"En productos no cosméticos tenga en cuenta los sinónimos que pueden usarse para referirse a los parabenos y productos relacionados, como las sustancias derivadas del ácido para-aminobenzoico (PABA)", recuerda.

Consejos para evitar su exposición

Para evitar su exposición, ya que ha demostrado ligeras tasas de alergia, la AEDV recomienda:

- Utilizar sólo los cosméticos y medicamentos convenientemente etiquetados en los que no figuren entre sus ingredientes los parabenos, ni ninguno de sus sinónimos o productos relacionados.

- La ingesta de alimentos que contienen parabenos no acostumbra a ocasionar problemas.

- Evitar el uso de cremas protectoras del sol que contengan PABA, ya que podrían producirle reacciones de hipersensibilidad.

- Comunicar a su proveedor que es alérgico y solicitar productos exentos de estos alérgenos.

- Si la alergia es de origen ocupacional, solicitar información a los responsables de su empresa sobre los materiales que puedan contener parabenos. Evitar el contacto y protegerse de forma adecuada.

Por último, desde la OCU recuerdan que la Unión Europea prohibió en 2014 los parabenos 'isopropylparaben' e 'isobutylparaben', y otros como el 'phenylparaben', 'benzylparaben' o 'pentylparaben' (en realidad muy poco utilizados). "Se considera que no hay suficiente información sobre sus riesgos por lo que no es posible evaluar su seguridad y por tanto no deben ser utilizados", sentencia.