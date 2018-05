¿Qué significan las siglas YKK de tu cremallera?

Sólo con echar un ojo en tu armario descubrirás que la mayoría de tus prendas de ropa con cremallera llevan la firma de YKK. Pero, ¿conoces su significado? Estas siglas son todo un emblema en el mundo de la moda, te explicamos por qué.



Las cremalleras fueron inventadas en Estados Unidos hace más de un siglo. Pero fue en 1932 cuando el japonés Tadao Yosida decidió perfeccionar hasta el más mínimo detalle de su producción hasta convertirlas en uno de los negocios más fructuosos la época.





CEO of YKK Corporation Tadahiro Yoshida at the recent YKK UK 50th Anniversary. pic.twitter.com/JnxekbDVi6