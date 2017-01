Ocho motivaciones para ponerse en forma en 2017

Ver cómo llega el nuevo año nos llena de esperanzas e intenciones: dejar de fumar, hacer dieta y comenzar a realizar algún deporte son los tres incondicionales en la lista de deseos de la mayoría de la población. Concretamente hacer más deporte es uno de los objetivos que el 25 por ciento de los españoles se propone hacer al comienzo de año.



Los expertos recomiendan adoptar medidas antes de llevar a cabo este reto, una mala preparación puede llevarte a abandonar antes de tiempo. Parte de la idea de que la práctica de ejercicio es la mejor herramienta para mantener una buena salud física y mental, pero ten en cuenta que con la intención no basta.



La buena noticia es que "no importan los intentos frustrados, ni lo difícil que parezca, porque es posible empezar a practicar ejercicio aquí y ahora. Las bases genéticas están ahí, para exprimirlas, es la naturaleza humana, aunque fracasemos una vez volveremos a intentarlo", señala el traumatólogo, director médico de Avanfi y deportista, el doctor Manuel Villanueva.



Hay un millón de maneras de motivarse para hacer ejercicio: "Descubrir cómo se siente cada uno tras un entrenamiento, tener tiempo para uno mismo, sentirse mejor persiguiendo o consiguiendo una meta, quemar calorías, divertirse, combatir el estrés, hacerse regalos tras el esfuerzo del ejercicio, son sólo algunas de ellas", destaca.



Asimismo, insiste en que, "si aun así no has podido empezar a hacer deporte, pese a que te gustaría, tal vez la solución estén en cambiar de motivaciones. Existen muchas razones para hacer ejercicio, pero cada persona debe encontrar las suyas. Puede que estas diez nuevas motivaciones inspiren dicho deseo".





8 actividades que te pueden motivar



El experto nos explica 8 motivaciones que quizás pueden ayudarte a conseguir este objetivo, no obstante recuerda que los objetivos deben ser "alcanzables, medibles, inteligentes, realistas, con inversión de tiempo, emocionantes".



1. Quiero perder peso. "Voy a caminar, a correr, a montar en bici. Me siento pesado, me canso, me fatigo, quiero cambiarlo. Es la motivación más simple, salud, prevención, autoestima", señala.



2. "Prueba a meterte en la piscina, o en el mar, aunque sea invierno, recuerda lo bien que te hacen sentir los baños en verano. Si te gusta no pares de nadar".



3. ¿Cuánto hace que no caminas por una montaña 4-5 horas? Prepárate para hacer "Trek" en Gredos, o en los Pirineos, este verano, o en Nepal, en otoño o en Nueva Zelanda. Disfruta del antes del camino.



4. El Camino de Santiago, este es el año. En bici, andando*sólo, en familia o con amigos.



5. Subir al Monte Perdido, al Aneto o al Kilimanjaro.



6. Ya eres deportista. Sube la apuesta. Si corres, aumenta la distancia. Si haces dos disciplinas, añade otra: 10 km, media maratón, maratón: Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid, Berlín, Nueva York, con amigos, en familia. Correr, duatlón, triatlón. Pero hazlo en grupo. Disfrutar es el fin. El deporte es un camino. No tienes que demostrar nada.



7. Aprender a esquiar, a patinar, a montar en bici, a hacer surf, etc. Algo que dejaste en tu cajón de los recuerdos de la juventud. Pero hazlo con ayuda y guía, buscamos motivaciones, no lesiones ni frustraciones.



8. "Sigue abriendo el cajón", apunta el experto que anima a hacer rafting en Pirineos, en Costa Rica o en el Zambeze. "Prueba a hacer puenting, es más seguro que ir en coche cada día o, si te atreves, intenta a meterte en una cueva o a bucear, la lista es interminable", concluye.