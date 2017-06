El gin tonic puede ayudar a mitigar los efectos de la alergia

La primavera es la peor época para los alérgicos y, cada año, parece que los efectos van a más. Llevar siempre a mano la medicación es la única vía que tienen muchos de poner a raya a los síntomas. Moqueo, ojos rojos, lágrimas, estornudos...

Una de las cosas que tienen los alérgicos claro es beber vino o cerveza no suele sentarles bien. Así que a los molestos síntomas se une no poder disfrutar de una cervecita de vez en cuando sin que los síntomas hagan acto de presencia. Sin embargo, no todo el alcohol tiene este efecto. Un estudio elaborado por la compañía británica Asthma UK y que se ha hecho público esta mañana asegura que beber gin tonic no solo no provoca síntomas, sino que puede ayudar a mitigarlos.

Según explica el estudio, las bebidas fermentadas como el vino y la cerveza contienen histamina y sulfitos que intensifican las alergias. Bebidas como la ginebra y el vodka no los contienen, esto, unido a su composición, convierte a los combinados de estas bebidas en una buena opción para alérgicos y a quienes sufren asma. Eso sí, con moderación.