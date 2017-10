¿Es malo dormir con el perro?

Son muchas las familias que tienen un perro en casa. Y son muchos los que cuentan con su mascota como parte fundamental del núcleo familiar. Así, el 40% de los hogares españoles cuentan con algún tipo de animal de compañía, mientras que más de cinco millones perros viven con sus dueños. Y son muchos los dueños de perros que permiten que éstos duerman en la misma habitación, o incluso en la propia cama. Pero, ¿es malo dormir con ellos?

Está claro que la decisión de que un perro duerma en la cama de sus dueños es solo de éstos últimos y más allá de mantener una higiene adecuada en el animal para evitar contagio de parásitos o enfermedades, que el perro duerma con su dueño no tiene nada de malo a la hora de conciliar el sueño adecuadamente.

Algunos médicos han hecho pequeños estudios para aclarar este asunto. La Clínica Mayo de Estados Unidos monitorizó el sueño de unas 40 personas que pasaban de los 40 mientras dormían con su mascota de más de 6 meses de edad. Según el estudio, la mayoría de personas se mantuvo 7,9 horas en la cama, 6,8 de ellas durmiendo, lo que supone una eficiencia del sueño de un 81%.

El tamaño de cada perro, que durmieron de media unas 6,9 horas, no influyó de ninguna manera en el sueño de sus dueños. Así, la muestra dio como resultado que la presencia del can en la habitación o en la cama no suponía ningún problema para la salud y el sueño de sus amos.

Pero, ¿qué hay que tener en cuenta antes de lanzarse a la aventura de dormir con el perro?