Alertan de posibles nuevos brotes de gripe aviar

El riesgo de que se produzcan brotes del virus de la gripe aviar aumenta entre noviembre y marzo, por lo que se esperan más episodios en los próximos meses tras los casos registrados en Asia, África y Europa, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La experta de la FAO, Sophie von Dobschuetz, afirmó este martes a Efe que varias cepas se han vuelto endémicas en China, donde se está vacunando a las aves de corral para reducir la circulación del virus.

"Como el país no está en condiciones de eliminar el virus de las poblaciones de aves domésticas sacrificándolas, la vacunación ayuda a rebajar la presión del virus y reducir la exposición humana", sostuvo Von Dobschuetz, que explicó que esa medida no evita que los animales se infecten, pero al menos así no enferman y el riesgo de contagio disminuye.

En 2013 se empezaron a detectar por primera vez en China casos de personas contagiadas por el virus H7N9, capaz de causar enfermedades graves en los seres humanos, la mayoría de las cuales habían visitado mercados de aves vivas o tenido contacto con aves infectadas.

Un análisis de la FAO del pasado julio alertaba del riesgo de que esa cepa se introduzca en otras zonas de China y terceros países por el comercio, lo que representa una amenaza a la salud pública y la seguridad alimentaria ante la alta probabilidad de contagio.

En los últimos cuatro años se han confirmado 1.564 casos de infecciones humanas por el H7N9 en todo el mundo, incluidas al menos 612 muertes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otro tipo de virus de la gripe aviar altamente patógeno, el H5N1, ha sido detectado desde 2003 en 860 personas, de las cuales 454 fallecieron, en 16 países, principalmente en Egipto e Indonesia.

Von Dobschuetz detalló que las aves salvajes albergan de forma natural la gripe aviar y desde ellas los virus pueden ocasionalmente contagiar a las aves de corral y ser un problema para la cadena productiva, ocasionando pérdidas económicas.

La especialista recordó que las aves salvajes, que pueden volver a introducir el virus más de una vez y portarlo a larga distancia, hicieron posible que el H5N8 comenzara a circular en 2016 en Europa y este año en África.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), las cepas del H7N9 que se han vuelto endémicas en China y del H5N1 en algunas partes de los continentes asiático y africano representan los "riesgos más significativos para la salud pública".

También en Corea del Sur se ha registrado un brote altamente patógeno de gripe aviar, lo que ha llevado a sacrificar millones de aves.

La experta de la FAO consideró que los servicios veterinarios deberían analizar la situación en cada país para tomar las medidas de control apropiadas.

Recordó que, hasta ahora, el virus no se ha transmitido entre humanos, quienes se exponen al entrar en contacto directo con aves infectadas, y que el consumo de carne avícola bien cocinada es seguro.

Extremar la vigilancia, investigar los casos sospechosos mediante pruebas de laboratorio, notificar los brotes a tiempo o mantener a las aves en espacios cerrados para protegerlas del contacto con las salvajes fueron otras de sus recomendaciones.