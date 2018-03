Día del Síndrome de Down: Hay que aceptar lo diferente

Reivindicaciones de las personas con Síndrome de Down. DOWN ESPAÑA

Personas con síndrome de Down y familiares reclaman a la sociedad igualdad de "derechos y obligaciones". "Reivindicamos que la sociedad no tenga miedo a lo que es diferente y que permita que las personas con síndrome de Down tengan un espacio y un lugar", ha afirmado el presidente Down España, José Fabián Cámara. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra este miércoles 21 de marzo, ha pedido que se acepte la idea de que esta discapacidad intelectual es "una condición natural de vida de algunas personas", que se ven a sí mismas "de forma espontánea, franca y sin complejos", que sus vidas -pese a las limitaciones que conlleva una discapacidad intelectual - son "auténticas" y "no hay porqué minusvalorarlas o menospreciarlas".



Testimonios



Cristina, de 38 años, trabaja como ordenanza en el Departamento de Administración de Down España. Para ella, trabajar es "súper importante" porque es lo que le hace poder ser independiente. "La gente no ve lo que realmente somos y es que somos iguales al resto de la sociedad", ha afirmado, para después añadir que la gente solo ve "lo malo y no lo bueno" que tienen. "Somos especiales, nos abrimos al mundo y nos mostramos tan y como somos. Somos auténticos", ha defendido Cristina, que invita a la sociedad a no discriminar a las personas que tienen esta discapacidad y a mirar en el interior de cada una de ellas, que "no son todas iguales". Según explica Cristina a Europa Press, cuenta con una trayectoria en el mundo del espectáculo y es que ha tenido varias apariciones en televisión, como en 'Farmacia de Guardia', y en teatro. "Me encanta escribir, es una de mis grandes pasiones, junto al teatro", indica.

Raúl tiene 19 años y síndrome de Down, y se encuentra en búsqueda de empleo, algo que compagina con su auténtica pasión, la música y, en concreto, la guitarra eléctrica. "A mí de todo", responde tajante Raúl cuando le preguntan en qué le gustaría trabajar. "Somos personas y necesitamos trabajar como todos", ha sentenciado.