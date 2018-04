Stella Artois retira una partida de cervezas por contener partículas de cristal

Stella Artois ha anunciado la retirada "limitada y voluntaria" del 2,07 % de las cervezas que venden en España en envases de cristal verde de 33 centilitros, porque podrían contener partículas de vidrio.



La compañía, que no ha facilitado el número concreto de unidades que va a retirar del mercado, ha asegurado que se trata de una medida de precaución para "garantizar la seguridad de sus consumidores".



La decisión se produce después de la "detección de un fallo" en el envase de vidrio -fabricado por un proveedor de la marca- en botellas de 33 centilitros que "puede provocar que se rompa un pequeño fragmento de vidrio saliente y pueda caer dentro de la cerveza".



"La retirada se aplica a menos del 2,07 % de las botellas de vidrio de Stella Artois vendidas en España anualmente, y el número de botellas potencialmente afectadas será incluso mucho menor que esta cantidad", ha insistido la compañía.



También se han bloqueado las existencias en los almacenes de los distribuidores, mayorista y minoristas para evitar que este producto llegue a los lineales.



La compañía ha facilitado a través de su web los códigos con los que los consumidores pueden identificar las cervezas que potencialmente pueden estar afectadas.







The safety of our consumers is our first priority. As a result of a glass packaging flaw from one of our 3rd party suppliers, we are issuing a voluntary recall. See if any of your recent purchases may have been affected by visiting: https://t.co/b5bDIv9IqK