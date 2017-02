Cómo calibrar la batería de un móvil y por qué es necesario

Con el uso diario, las baterías de los teléfonos móviles tienden a mostrar un dato erróneo en lo que se refiere a su estado de carga. ¿No te ha pasado que se te apaga cuando aun te queda un 10 % o que no carga a más del 90 o 95 %? Si no te ha pasado, te ocurrirá, ya que con el tiempo ese error en la lectura se acaba produciendo antes o después.

Normalmente los usuarios piensan que se trata de un problema con la batería, que esta ha perdido capacidad de carga –algo que también ocurre– o que se ha estropeado, pero en la mayoría de casos basta con realizar una recalibración de la misma para que vuelva a indicar el estado de carga correcto. Eso sí, conviene aclarar que en ocasiones la batería se ha estropeado. En este caso no hay nada que hacer. Bueno, sí. Se puede reemplazar la batería.

Una cosa: no hay nada que podamos hacer para que la batería no se descalibre. Es algo inevitable. Otra cosa: desconfiad de esas 'apps' milagro que te prometen recalibrar la batería ya que no sirven para nada. O al menos no he probado ninguna que haga lo que prometen.



Recalibrando una batería en Android



En general la forma de actuar con la inmensa mayoría de dispositivos Android, independientemente de su marca o modelo, es la misma. Y conviene realizarlo tres o cuatro veces al año. Yo, personalmente, aprovecho los cambios de estación para recalibrar la batería. Es un buen truco para hacerlo cada tres meses.

Lo primero es cargar el móvil hasta que llegue al 100 %. Puesto que existe la posibilidad de que nos esté indicando mal la carga, conviene dejarlo más tiempo. Un truco: déjalo enchufado por la noche y realiza la calibración por la mañana. Seguro que está al 100 %

A continuación utilizaremos el teléfono con normalidad hasta que se agote por completo la batería, es decir, hasta que se nos apague. Si queremos agotar más rápido la batería y no queremos esperar demasiado podemos utilizar aplicaciones que consuman mucha energía. Lo mejor son los juegos que requieren más potencia gráfica. Otra opción es 'AnTuTu', una 'app' que realiza pruebas de rendimiento y que se 'pule' la batería de cualquier móvil que da gusto. Tras el apagado del teléfono por quedarse sin batería conviene esperar varias horas antes de hacer nada. Esto es importante ya que de esta forma nos aseguramos de que la energía residual que queda en el dispositivo se consume por completo. Yo suelo esperar seis horas aproximadamente.

En tercer lugar cargaremos de nuevo el móvil hasta el 100 % repitiendo el paso 1, es decir, dejándolo más tiempo tras haber llegado al máximo de carga. Una hora es suficiente.



Recalibrando un iPhone



Apple ofrece unas instrucciones muy concretas sobre cómo recalibrar la batería de cualquiera de sus iPhone. Pero tranquilo, que no tendrás que ir a buscar la información. Aquí la tienes.



Cargar el iPhone al 100 % y dejarlo algo de tiempo más. No especifican cuánto tiempo. Dejar que el teléfono se descargue por completo. Apple recomienda un uso normal, sin forzar en exceso, aunque también dicen que se puede aplicar una carga de trabajo más alta de lo habitual. ¿Os he hablado de 'AnTuTu'? Pues también está para el iPhone. Una vez el teléfono se ha apagado, hay que dejarlo reposar entre seis y ocho horas. En este caso sorprende que te den el tiempo que debes esperar, algo que no hace ningún otro fabricante. Cargar de nuevo el iPhone durante el mismo tiempo que haya estado en reposo. Conviene que en cuanto se encienda –el iPhone se activa en cuanto su batería tiene carga suficiente para que funcione– lo vamos a poner en modo avión para evitar al máximo que haya ningún tipo de consumo eléctrico. Esperaremos las seis u ocho horas que he comentado anteriormente. A continuación hay que apagar el iPhone, como se hace habitualmente, para volver a encenderlo. Pero hay que encenderlo de una forma muy concreta: pulsando a la vez el botón de encendido y el de 'Home' –el central de la parte inferior–. Los dejamos pulsados hasta que aparezca una manzana negra sobre la pantalla blanca. En el iPhone 7 este proceso se realiza pulsando el botón de encendido y el de bajar el volumen.



Tras realizar todos estos pasos, la batería del iPhone ya está recalibrada.

Por último conviene aclarar que estos pasos no te van a dar más autonomía, sino que te servirán para que sepas con exactitud cuánta batería te queda. La única forma de tener más autonomía es instalar una batería nueva.