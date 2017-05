Un tuit por nuggets gratis, el más retuiteado de la historia

Imagínese que se levanta gracioso una mañana y que decide en plan de guasa pedirle a través de Twitter a su restaurante favorito cuántos retuits haría falta para conseguir un año de comida gratis.



Eso debió sucederle a Carter Wilkerson –@carterjwm– cuando ni corto ni perezoso le preguntó a la cadena de restaurantes @Wendys cuántos retuits necesitaba para conseguir un año de nuggets de pollo gratis. ¿La respuesta? 18 millones. "Considérelo hecho" respondió Wilkerson€ ¿Quién dijo miedo?





HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3