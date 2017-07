Cómo hacer un GIF de un vídeo con y sin aplicaciones

Los GIF son una de las tantas modas del momento. Aplicaciones como WhatsApp ya permiten hacer búsquedas de GIF y enviarlos sin salir de la propia aplicación. En Twitter, por ejemplo, también están a la orden del día, y Facebook ha sido el último en anunciar que permitirá a los usuarios poner este tipo de archivos en los comentarios de las publicaciones.



¿Para qué usar palabras si puedes expresar lo que sientes o lo que está pasando por tu cabeza con una imagen animada y divertida? No obstante, a pesar de que en estas plataformas encontramos una gran galería con muchas categorías de GIF a veces ocurre que no está justo el que teníamos en mente. Quizás porque todavía nadie lo ha creado.



Hacer un GIF de un vídeo está al alcance de todos, usando o no aplicaciones. Así que cuando quieras usar algún trozo de un vídeo para mandarle a los amigos, tan solo tendrás que ponerte manos a la obra y en minutos tendrás el GIF deseado... y creado por ti. Este tipo de archivos no pesa mucho y son fáciles de compartir, y, como decíamos, la mayoría de plataformas y redes sociales ya los soportan. A continuación os mostramos cómo podéis hacer vuestros propios GIF de un vídeo.





via GIPHY

Webs y apps para hacer GIF

Insertar 'creando GIF'

Hacer GIF sin app

Tenemos la posibilidad de. La opción que elijas dependerá de ti. En el mercado actual existen un montón de aplicaciones móviles que nos podemos descargar para tener siempre a mano, así como páginas webs que, prácticamente, van a hacer todo el trabajo por nosotros.Si hablamos de crear GIFs tenemos que hablar de. Es una de las webs más conocidas y que más variedad y cantidad de imágenes animadas tiene. Esta herramienta online gratuita te permite convertir un vídeo en GIF casi en segundos y de una manera muy sencilla. Al entrar en su web verás un botón en la parte superior que dice 'Crear' ('Create'); haz clic en él y enseguida verás las tres formas que hay para añadir tu vídeo.Por ejemplo, tienes la opción de pegar la URL de YouTube, de Vimeo, o del propio vídeo directamente en el navegador que verás en la parte superior una vez hagas clic en 'Crear' o puedes añadirlo arrastrándolo. Son las dos maneras más rápidas. Cuando lo hagas el vídeo se cargará y tendrás la opción de cortar el trozo de imagen con la que quieres crear el GIF. TambiénUna vez creado, Giphy te dará la opción de descargártelo, incrustarlo en un sitio web, copiar el enlace, o compartirlo directamente en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest o Reddit. Al copiar el 'link' o cuando te lo descargues verás varias opciones relacionadas con la calidad del mismo, para que elijas la que mejor te convenga.Otra página web que también es de fácil manejo y que te permitirá convertir vídeos en GIF es. Este sitio permite además hacer el proceso contrario,, así como recortar, redimensionar y optimizar imágenes animadas. Para crear un GIF tendrás que seleccionar la opción 'Video to GIF'.Se te abrirá otra ventana desde la cual podrás pegar la URL del vídeo (no la dirección de YouTube) o bien seleccionarlo directamente desde tu ordenador. El tamaño máximo permitido son 100MB. Luego selecciona 'Upload' y el vídeo se cargará si no hay problemas.Al igual que en Giphy, aquí también tpara que la herramienta se quede solo con el trozo seleccionado. Luego elige el tamaño del GIF y los frames por segundo y haz clic en el botón 'Convert to GIF'. ¡Listo!Una de las aplicaciones que nos podemos descargar en nuestros dispositivos móviles para tenerla siempre a mano es. Es gratuita y también muy fácil de usar. En tan solo tres clics tendrás tu GIF listo para enviar a los amigos o para subir a tu página web o blog.Esta herramienta soporta una gran variedad de formatos (AVI, MP4, MPEG, FLV, MOV o 3GP, entre otros), permite ajustar el ancho y alto del GIF, y al igual que las anteriores, también te ofrece la opción de elegir la parte del vídeo que quieres convertir en archivo GIF. Esta aplicación puede descargarse desde su página web.Pero si Freemore no te ha convencido, puedes probar con, otra aplicación móvil gratuita y con una interfaz sencilla y amigable que también promete rapidez. Desde ella podrás elegir el tamaño de tu archivo GIF, cortar el trozo que quieres y seleccionar en qué carpeta se guardará.Una vez que la hayas descargado, ábrela y haz clic en el botón 'Open'. Desde aquí tendrás que seleccionar el vídeo que quieres convertir. Finalmente presiona el botón 'Convertir a GIF'. Esta aplicación puedes descargarla desde aquí.Pero si no quieres tomarte el tiempo siquiera para descargarte una aplicación, también tienes la opción de hacer GIF de vídeos de YouTube prescindiendo totalmente de estos programas. ¿Cómo? Existey con él crearás imágenes animadas en un santiamén.Entra en YouTube y busca el vídeo que quieras. Luego haz clic en la opción 'Compartir' que aparece debajo de la información del mismo; verás que puedes realizar varias acciones: Compartir, Insertar, Enviar por correo y GIF. Efectivamente, has llegado al 'quid' de la cuestión. Pero tienes que tener en cuenta que, así que en esos casos no te quedará más remedio que buscar otro.Si ves la opción entonces haz clic sobre ella, luego selecciona el momento en el que quieres que empiece el GIF y también el final, añade un texto sobre la imagen si lo deseas y haz clic en el botón 'Crear GIF'.