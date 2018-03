Telegram sufre una caída a nivel global.

La aplicación de mensajería Telegram está experimentando este lunes por la mañana una caída de su servicio que afecta principalmente a Europa, Oriente Medio y el norte de África. España está siendo, tras Italia e Irán, uno de los países que más problemas está registrando.



Telegram está sufriendo una caída de su servicio desde las 10:00 horas de este lunes, aproximadamente, como han publicado portales especializados como Outage Report o Down Detector, y ha admitido la propia 'app' a través de su perfil de Twitter, donde ha reconocido que "algunos" usuarios de Europa, Oriente Medio y el norte de África estaban experimentando "problemas de conexión".







Some of our users in Europe and the MENA region are currently experiencing connection issues. Please hang on, we have all hands on deck to bring you back soon!