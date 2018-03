Zuckerberg: "Cometimos errores, hay mucho por hacer"

El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, rompió el silencio este miércoles sobre el escándalo de uso de datos personales en su red social, asegurando que la compañía cometió "errores" y debe hacer más para solventar el problema.

"Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos no merecemos servirles", escribió en su muro Zuckerberg en el primer comentario que hace tras el estallido del escándalo. "Las medidas más importantes para que esto no suceda de nuevo fueron tomadas hace años, pero también cometimos errores y hay más por hacer".