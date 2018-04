Un nuevo virus secuestra los archivos del ordenador y realiza una curiosa petición

Malware Hunter Team, un sitio web que presta ayuda a usuarios afectados por 'ransomware' (un virus que secuestra archivos a cambio de algo, normalmente dinero) ha descubierto un nuevo virus que pide jugar a PUBG, el videojuego multijugador de disparos, a cambio de liberar los archivos del sistema que previamente ha encriptado.

Los 'ransomware' normalmente exigen como moneda de cambio una cantidad económica, pero en este caso solo se necesita jugar al 'PlayerUnknown's Battlegrounds' durante tres minutos, como explica el portal Bleeping Computer.

Cuando el virus infecta el dispositivo, aparece una pantalla --mostrada en el perfil de Twitter de Malware Hunter Team--, que explica que los archivos, documentos, imágenes y música del usuario han sido encriptados. El 'ramsonware' le aconseja al usuario que "no se preocupe", puesto que no es difícil de desbloquear y el pirata informático revela que no quiere dinero, únicamente que el usuario "juegue a PUBG durante una hora".

Cuando el jugador inicia el juego, el virus detecta el proceso de ejecución y procede a desencriptar los archivos. En caso de no querer jugar al 'shooter', se ofrece una clave, aunque realmente solo se necesita jugar durante tres minutos y no una hora, como aparece en el mensaje emergente.

De igual modo, este virus no es demasiado avanzado y posee algunos errores, puesto que no hace falta jugar, ya que basta con poner en marcha cualquier ejecutable TslGame.exe para que los archivos se desencripten, como revela el portal mencionado.

No es la primera vez en la historia de los 'hackeos' en la que se pide jugar para desbloquear el secuestro, ya que Malware Hunter Team ya reportó un caso similar en 2017 con un virus llamado 'RensenWare'.