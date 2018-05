Un misterioso círculo negro protagoniza la última broma de WhatsApp

Un misterioso círculo negro y la frase "Don't touch here" (no toques aquí) protagonizan la última broma de WhatsApp que se está extendiendo por los smartphones de toda España.



El mensaje alerta de que "si tocas el círculo negro WhatsApp se te quedará pillado". ¿Es cierto? ¿Qué se esconde detrás del círculo? Los graciosos que han ideado esta broma, que se ha vuelto viral, han ocultado miles de caracteres que la aplicación de mensajería instantánea no puede procesar, por lo que la aplicación se bloquea y el teléfono, probablemente, también.



Pero que no cunda el pánico porque no es ningún virus. Para poder volver a usar WhatsApp y el teléfono solo hay que salir de la app y volver a entrar. En cualquier caso, para evitar sustos lo mejor es eliminar directamente el mensaje.



La broma está dando mucho que hablar en Twitter:







Creo que soy el unico al que el circulo negro de whatsapp no le hace nada ?

Si tocas el circulo negro ? WhatsApp se te quedará pillado.

??



??? pic.twitter.com/1Yfd4AkR57



„ Andro4all (@andro4all) 4 de mayo de 2018

Ha sido como tocar un ojete, me siento sucio.