Nintendo Switch: reveladas nuevas características y minijuegos

Cada vez queda menos para el lanzamiento de Switch, de modo que Nintendo ha estrenado un nuevo video donde se explican las características principales del sistema de juegos y sus contenidos. El tráiler tampoco se olvida de repasar las diferentes formas en las que se podrá jugar con Nintendo Switch, bien en casa tranquilamente con el televisor o en modo portátil. También se pueden apreciar las configuraciones en los controladores y varias características de la plataforma, que tiene prevista su puesta de largo global el 3 de marzo.

La consola incluirá los mandos Joy-Con izquierdo y derecho; un soporte para mandos Joy-Con, que permite acoplar ambos Joy-Con para que funcionen como un solo mando; un conjunto de correas; una base de Nintendo Switch donde colocar la consola para conectarla al televisor; un cable HDMI y un adaptador de corriente. Se pondrán a la venta dos versiones: una con los Joy-Con grises y otra con un Joy-Con de color azul neón y otro rojo neón. La consola contará con 32GB de almacenamiento interno, que está reservado para el uso del sistema. Pero soporta tarjetas de memoria microSDXC o microSDHC.

Además de conectarse al televisor, se puede transformar en una consola portátil con una pantalla de 6,2 pulgadas, que dispone de funciones capacitivas multitáctiles para aquellos juegos que sean compatibles. La batería cuenta con una autonomía que puede superar las seis horas, aunque esa cifra es susceptible de variar en función de los programas que se utilicen y de las condiciones en las que se haga. Por ejemplo, se puede jugar en torno a tres horas a 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y se puede cargar fácilmente enchufando el adaptador de corriente al conector USB de la consola.



Nintendo Switch: características principales. Vídeo: Youtube

Minijuegos en '1-2-Switch'



Nintendo también ha revelado más información sobre el catálogo de minijuegos disponibles en '1-2-Switch', y todo parece confirmar que en total se podrá participar hasta en 28 pruebas. Por el momento la compañía sólo asegura 18 minijuegos, aunque es de suponer que finalmente habrá 10 más que se anunciaran en los próximos días. Sin embargo, uno de los juegos está causando bastante revuelo.

Mediante un vídeo, el fabricante ha mostrado algunos modos, como 'Sword Fight', 'Soda', 'Wizard', 'Beach Fiag', pero el que realmente llama más la atención es 'Baby'. Aunque lo mejor es comprobarlo de primera mano, por eso, continuación puedes ver una demostración del juego y juzgar con más criterio.



Nintendo Switch: 'Baby'. Vídeo: Youtube

'1-2-Switch' parece la propuesta ideal para los primeros contactos con la plataforma, además da la impresión de una útil herramienta social para reuniones de amigos o familia. Así pues, el título incluirá una serie de pruebas donde los jugadores deberán permanecer muy atentos a los movimientos del contrincante para anticiparse a sus movimientos. Con este videojuego, Nintendo propone una serie de pruebas amenas que invitan a los participantes a dejar el televisor a un lado y jugar mirándose a los ojos, como por ejemplo en un duelo de vaqueros o una batalla de bailes calcados. Con los juegos de '1-2-Switch', se pretende aprovechar al máximo y de la forma más creativa las funciones de Nintendo Switch para en cualquier momento y lugar. Estará disponible en marzo, al mismo tiempo que la consola.



'1- 2 Switch': mini Games tráiler. Vídeo: Youtube

Elsotanoperdido News and Videogames