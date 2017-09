Let's Sing10: desvelado su catálogo de temas y artistas

Ravenscourt y Voxler han desvelado el listado completo de canciones y artistas que conforman 'Let's Sing 10', la nueva entrega de la saga de karaoke que se estrenará el próximo 20 de octubre en PlayStation 4 y Wii (compatible con WiiU), y el 24 de noviembre en Nintendo Switch.

Entre las canciones nacionales, el juego incluirá los temas "Yo Quiero Vivir" de Manuel Carrasco, "El Amante" de Nicky Jam, "Hijos del verbo Amar" de Pablo López, "Sirenas" de Taburete, "Dramas y Comedias" de Fangoria, "Recuérdame" de Pablo Alborán, "Tu Jardín con enanitos" de Melendi, "Grandes" de Gemeliers y "Complicidad " de Vanesa Martín. En cuanto a éxitos internacionales los usuarios podrán interpretar los temas de "Hymn For The Weekend" de Coldplay, "My Way" de Calvin Harris, "7 Years" de Lukas Graham y "Million Reasons" de Lady Gaga, además de clásicos musicales como el "We Are The Champions" de Queen.

Implementado el año pasado en la franquicia 'Let's Sing', la aplicación Let's Sing Microphone para smartphones vuelve este año, concretamente para PS4, Smartphones Android (4.0 o superior) e iOS (iOS 7 o superior). Con esta app, los cantantes más entusiastas ahora pueden acceder al juego, siempre que lo deseen, de forma rápida y sencilla. A continuación, os dejamos con el listado completo de canciones que estarán disponibles en la entrega.