Las mejores ofertas de videojuegos del 'Cyber Monday'

El 'Black Friday' ha dado paso al 'Cyber Monday'. Este lunes 27 de noviembre se celebra esta jornada de descuentos en artículos tecnológicos que nos deja precios muy interesantes en algunos videojuegos imprescindibles. Toma nota.

'Resident Evil 7: Biohazard'. El 'survival horror' de Capcom está disponible por 27,93 euros.

'Tekken 7 - Standard Edition'. La última edición del clásico de lucha está por 42,94 euros.

'The Evil Within 2'. Uno de los mejores 'survival horror' del año lo puedes encontrar ahora por 35,14 euros.

'Wolfenstein II: The New Colossus - Day One Edition'. Combate a los nazis en lugares emblemáticos por 36,99 euros.

'La Tierra Media: Sombras De Guerra'. La épica de la Tierra Media y sus emblemáticos habitantes ahora por un precio de 38 euros.

'Horizon Zero Dawn' - Edición Normal. Piérdete y combate en el mundo post-apocalíptico de 'Horizon Zero Dawn' por 40,99 euros.

'FIFA 18' - Edición estándar. Juega con las estrellas del deporte rey y disfruta de todas las novedades del famoso simulador de fútbol por 44,95 euros.