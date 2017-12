´Music Puzzle´, afina tu oído musical

¿Alguna vez te has encontrado con el término oído musical? Pues, debe ser algo parecido a lo que logra este novedoso videojuego creado por Adrien Gimate, un conocido desarrollador que acaba de lanzar 'Music Puzzle' para dispositivos iOS y Android.

El título, que ya está disponible en Google Play y App Store, nos invita a reconstruir canciones de varios artistas con sus propias voces y varios instrumentos: guitarras, batería, teclados, e incluso congas o panderetas como alguna de las opciones que tendrán los jugadores durante esta aventura musical. La premisa es fácil, los usuarios tienen que escuchar varias partes del tema y ordenarlas de manera correcta, pero tranquilos, siempre podremos escuchar la canción original para comprobar nuestro progreso.

'Music Puzzle' incorpora un catálogo con 11 temas, de esos que se reconocen de inmediato, como 'You're beautiful', de James Blunt; 'I'm so excited' de The Pointer Sisters; 'Four to the Floor', de Starsailor, o temas de música clásica como la 5ª Sinfonía de Beethoven entre otros.

Como es habitual en este tipo de juegos gratuitos también existen las micro-transacciones. Podemos acceder a la gran mayoría de puzles incluidos en todos los temas, aunque eso sí, si queremos tenerlos todos (que pueden ser más de 20) habrá que pasar por caja. Aun así, con solo unos pocos puzles gratuitos, que son partes de cada tema, la propuesta puede ofrecer horas de diversión.

¿Por qué funciona el sistema de juego? Sencillo, porque 'Music Puzzle' es un videojuego que ofrece una apuesta divertida y original. Nos permite escuchar las canciones como nunca antes las habías disfrutado, el oído sabrá reconocer cada instrumento, cuándo entra, cuándo sale y para rematar, cuando formas un puzle completo es como si tú mismo hubieras compuesto parte de la canción. Un nuevo tipo de puzle en el que la vista no vale de casi nada, y es el oído quien tiene que resolverlo.



Music Puzzle - Tráiler. Vídeo: YouTube