El mundo de Monstruos S.A llega a ´Kingdom Hearts III´

Los seguidores de la franquicia ´Kingdom Hearts´ están de enhorabuena, pues tras muchos meses sin recibir novedades sobre la esperada tercera entrega, por fin la desarrolladora ha revelado más detalles sobre ´Kingdom Hearts III´ con el anuncio de un nuevo mundo para el juego inspirado en una película: ´Monstruos S.A´.

Los dos nuevos tráilers presentados en la Expo D23 de Japón, un evento especial para los fans de Disney creado por D23: The Official Disney Fan Club y celebrado en Tokyo Disney Resorts, descubren este clásico de animación en el que Sora, Donald y Goofy se transforman en monstruos para integrarse en el ambiente de Monstruópolis. En la nueva aventura, Sora y sus amigos unirán fuerzas con Mike Wazowski, "Sulley" Sullivan, y también contarán con la presencia de Boo. Los videos también han revelado nuevas escenas cinemáticas e imágenes de la jugabilidad del mundo inspirado en ´Toy Story´, la princesa Rapunzel de ´Enredados´ como miembro del equipo, las transformaciones de la llave espada, un sistema Nexo con Ariel de ´La Sirenita´ y el regreso del onírico Marramaguau, así como de los malvados Marluxia y Vanitas.

Sin dejar el evento D23, también se ha mostrado un segundo tráiler que deja entrever una misteriosa conversación entre Riku y el rey Mickey, además del anuncio de un nuevo tema musical por parte de la cantante de la serie, Hikaru Utada, titulada "Don´t Think Twice". Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento, se espera que ´Kingdom Hearts III´ llegue a PlayStation 4 y Xbox One durante 2018.

