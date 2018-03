´Fe´: una oda a la Tierra

´Fe´ tiene una puesta en escena muy particular.

Uno de los mayores atractivos que tiene el entretenimiento digital de hoy es que permite, no sin esfuerzo por parte del creador, construir mundos completamente nuevos, complejos y oníricos, que transmiten sensaciones únicas al jugador y que, al mismo tiempo, hacen de la sesión de juego un recorrido por las emociones humanas. Este tipo de obras, más personales y minimalistas, pretenden conectar con el usuario que busca experiencias diferentes, presentando nuevas formas de control, mecánicas de juego exclusivas y, sobre todo, una ambientación lo suficientemente trabajada como para trasladarnos a un universo e impregnarnos de su esencia.

Por desgracia, este tipo de producciones escasean, en parte, debido a la tendencia del mercado por ofrecer experiencias audiovisuales fotorrealistas y frenéticas. Sin embargo, todavía existen estudios dispuestos a arriesgar, con todo lo que ello conlleva, para hacerse un hueco dentro del corazón del jugador. Lo vimos con el dilatado 'The Last Guardian' para PlayStation 4, pero también con propuestas más independientes como 'Little Nightmares' o 'Inside': juegos que transmiten algo más que una sucesión de polígonos y mecánicas de juego.

En definitiva, juegos de autor que rápidamente son tildados de obras maestras o de soporíferos dependiendo del paladar del usuario.

Los Silentes pueden apagar nuestra voz con un simple ataque. Foto: Elsotanoperdido

En esta ocasión hablaremos de 'Fe', un videojuego desarrollado por Zoink Games bajo el sello EA Originals que pretende, de hecho, conectar al jugador con un fantástico y onírico mundo de colores moribundos. 'Fe' es una oda a la naturaleza, a la fauna y flora del planeta Tierra, y consigue transmitir emociones dentro de un cosmos imaginario donde nuestros únicos aliados serán las criaturas del bosque. ¿Logrará 'Fe' convertirse en una obra de culto? Veamos qué virtudes y debilidades presenta esta original propuesta para compatibles y consolas de nueva generación.

El minimalismo de los tonos apagados



Lo primero que sorprende de 'Fe' es su apartado técnico. La obra nos propone encarnar a una criatura indefensa del bosque que debe, con ayuda de los demás animales, hacer frente a los enemigos humanoides llamados Silentes, que están mermando la energía de la selva. Pero, a diferencia de lo que podamos imaginarnos, 'Fe' se exterioriza bajo una paleta de colores apagada, con tonalidades grises, negras y violetas, que, junto al minimalismo de sus gráficos componen un mundo único e interesante. Algunas voces hablan de una especie de 'Ori & The Blind Forest' en tres dimensiones, y, pese a las similitudes, debemos decir que ambos juegos disputan ligas completamente diferentes.

En 'Fe' predominan los colores apagados, con tonalidades grises, negras y violetas. Foto: Elsotanoperdido

Y es que 'Fe' es un videojuego de plataformas y exploración con un ritmo lento, que en ocasiones frustra al jugador por un control y una cámara que no están a la altura de su apartado técnico. Nuestro protagonista, una criatura bípeda, tendrá que ir relacionándose con los demás a través de sus tarareos y tonos para conectar con ellos y así ir superando una serie de puzles originales. Por ejemplo, podemos conectar con una especie de ciervos para subirnos encima de ellos y recorrer el mapa más rápido; cantarle a un ave para que nos lleven surcando los cielos; o utilizar el canto para abrir la flores para saltar sobre ellas y llegar a terrenos elevados.

La maestría con la que el título va abriéndose poco a poco y sin demasiados tutoriales al jugador hacen de la sesión de juego un viaje sorprendente, donde cada paso recorrido es una pequeña victoria en términos de exploración e ingenio. Más aún si tenemos en cuenta que los enemigos, los Silentes, pueden apagar nuestra voz con un simple ataque, lo que obliga al jugador a ingeniárselas para atravesar ciertos sectores y evitar así convertir el título en un juego en una sucesión de saltos y enfrentamientos poco inspirados.

Cada animal responde a una tonalidad que tendremos que aprender, y, de la misma forma que sucede en otros títulos de plataformas, tendremos que recorrer el mismo mapa en diferentes ocasiones con nuevas habilidades para abrir zonas anexas. Para ello tendremos que ir ayudando a los seres del bosque para que éstos nos enseñen nuevos cánticos, al mismo tiempo, eso sí, que tratamos de sortear a los Silentes.

Grandeza audiovisual lastrada



Pero no todo es mágico en el desarrollo de 'Fe', y es que hay momentos en los que las voces discordantes de este tipo de proyectos cobran fuerza. En primer lugar, el videojuego, advertimos, tiene un sabor propio, y eso puede desconcertar a los jugadores clasistas que buscan experiencias más guiadas y con los objetivos más claros. Más importante aún, y esto sí que debería haberse trabajado más, el juego acusa un control que no está a la altura de lo requerido, haciendo que algunos segmentos de la parte plataformera más difícil de lo que realmente es. Además, la cámara no ayuda en absoluto, recordándonos la importancia de mantener siempre a nuestro protagonista centrado y ubicado para evitar quedarnos vendidos ante los enemigos.

El protagonista es una criatura indefensa que debe, con ayuda de los demás animales, hacer frente a los Silentes. Foto: Elsotanoperdido

Otro de los elementos que pueden fallar a la hora de convertir a 'Fe' en un imprescindible es, precisamente, su estilo artístico. El impacto inicial es excelente, y el mundo construido para la ocasión es fresco y placentero, pero la travesía, que dura entre cinco y seis horas de juego en función de nuestra pericia, puede finalmente resultar monótona por la paleta de colores empleada. No es un fallo, ni mucho menos, sino directamente uno de los atractivos de la obra, pero reconocemos que tras la primera hora de juego al apartado artístico le falta algo de brillo para mantener al jugador con la misma sensación de inicio.

Eso sí, el punto más trabajado de la obra, dejando de lado el apartado artístico, es su banda sonora y sus sonidos: desde los gruñidos del protagonista pasando por su excelente repertorio de canciones donde se priorizan los instrumentos de cuerda y piano hasta llegar a los efectos ambientales; todos y cada uno de ellos transmiten vibraciones al jugador y empañan el juego con sensaciones únicas.

Conclusiones



'Fe' es una obra atípica, encapsulada dentro del género de plataformas pero que dista mucho de las producciones de hoy día dada su particular puesta en escena. Sobre el papel, la obra de Zoink Games cumple sobradamente, y también sorprende durante los primeros compases de la aventura.

Sin embargo, su lastrado control y la monotonía cromática pueden jugarle una mala pasada si el título es disfrutado por un jugador que busque un plataformas al uso. Eso sí, si abrimos nuestro espectro de emociones y permitimos que el juego toque nuestra fibra, enseguida comprobaremos que, bajo un género ya conocido, pueden realizarse obras que nos invitan a experimentar nuevos paradigmas.

En definitiva, 'Fe' emocionará al jugador más sensible y a todos aquellos quienes quieran descubrir un nuevo mundo repleto de ternura hacia la naturaleza.



'Fe' - Tráiler Lanzamiento. Vídeo: Youtube

