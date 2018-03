´Far Cry 5´: Desata el caos en el condado de Hope,

Ha llegado el día, 'Far Cry 5' ya se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Ambientado por primera vez en América, el último título de la conocida franquicia se estrena con la promesa de ofrecer libertad a la hora de recorrer esta tierra que esconde un mundo retorcido y peligroso. En el papel de un policía novato del condado ficticio de Hope, los jugadores descubrirán que su llegada acelera el final de un proceso de control silencioso, forjado durante años por parte de un grupo fanático de culto llamado La Puerta del Edén.

Como es habitual, la desarrolladora gala ha estrenado el tráiler de lanzamiento, donde podemos ver como luce la obra, echar un vistazo a Joseph Seed, el villano de la entrega, así como algunas de las maneras con las que podremos acabar con nuestros enemigos.

'Far Cry 5' no sufrirá por falta de contenido. Además del juego de mundo abierto con sus correspondientes características y expansiones, también se incluirá el denominado 'Far Cry Arcade', una importante actualización del editor de mapas estándar de la serie que incorpora más de 9000 elementos, incluidos los propios juegos de Ubisoft, como 'Far Cry 4', 'Far Cry Primal', 'Watch Dogs', 'Assassin's Creed IV' y 'Assassin's Creed Unity'. Los mapas creados por los usuarios se podrán diseñar tanto para un solo jugador, cooperativo o PvP con hasta 12 jugadores. 'Far Cry Arcade' se beneficiará de un sistema de progresión propio; es decir, con cada sesión de juego, el usuario recibirá dinero y experiencia que servirán para desbloquear objetos cosméticos para nuestro personaje de 'Far Cry 5'. ¿Listos para desatar el caos en condado de Hope?.

