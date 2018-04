´Peggle´, gratis por tiempo limitado en Origin

Si te gustan los juegos sencillos, accesibles y adictivos, tenemos buenas noticias, porque Electronic Arts ha renovado la oferta del programa Invita la Casa, con el cual la compañía regala grandes clásicos de su catálogo a todos los miembros de Origin, algo que también es gratuito. Gracias a la promoción, cualquier jugador de ordenador ya puede descargar por tiempo limitado ´Peggle´ sin invertir un solo céntimo de euro. Para hacerse con el juego tan solo es necesario acceder a la cuenta Origin, o bien crear una de forma gratuita y añadirlo a la biblioteca. Este colorido puzle no es el primer juego que los socios de Origin descargan sin pagar, en los últimos meses se ha regalado copias de ´Plants vs. Zombies: Game of the Year Edition´, ´Need for Speed: Most Wanted´, ´Medal of Honor: Pacific Assault´, ´Mass Effect 2´ y ´SteamWorld Dig´.

Si nunca has oído hablar del juego del simpático unicornio, se trata de un puzzle desarrollado por Pop Cap Games, donde tan solo hay que disparar una pequeña bola controlada por un cañón que elimina esferas diseminadas por los 55 niveles y 75 desafíos que incluye. Destacar que Electronic Arts no ha informado de la duración de la promoción, de modo que es recomendable aprovechar lo antes posible para no quedarse sin una copia del juego. Aunque los recursos necesarios para mover ´Peggle´ son bastante sencillos, podéis comprobar con estos requisitos si vuestro equipo puede ejecutar el título sin problemas en Windows XP/Vista/7:



Procesador de 700 MHz

256 MB de memoria RAM (se recomienda al menos 512 MB)

50 MB de espacio libre en el disco duro

DirectX 8 o posterior

Tarjeta de sonido y vídeo compatible con DirectX

16 MB de memoria gráfica

Calidad de color de 16 o 32 bits

Peggle -- It's Fever Time

