Todos los detalles de la temporada de Han Solo en ´Star Wars Battlefront II´

Que se estrene de forma conjunta al estreno de ´Han Solo: Una historia de Star Wars´ una actualización de contenido para promocionar la película en ´Star Wars: Battlefront II´, no solo parece previsible, sino hasta recomendable. Para no defraudar a los devoradores del universo creado por George Lucas, EA y DICE preparan toda una temporada de contenido sobre la película que debutará el próximo mes. La aventura del contrabandista más conocido de la galaxia comenzará el próximo 16 de mayo, con un viaje a la trilogía original para dar el salto al nuevo contenido de junio. Antes del lanzamiento inspirado en la próxima película, este mes el videojuego incorporará las siguientes características:



Palacio de Jabba



Un nuevo mapa llega a los modos Estallido, Enfrentamiento entre héroes y Heroes vs. Villanos, dónde los jugadores podrán enfrentarse en la



Enfrentamiento entre héroes

En este nuevo modo de combate basado en rondas eliminatorias, los jugadores podrán escoger su tándem y héroes en combates dos contra dos. Han Solo y Chewbacca vs. Boba Fett y Bossk, Yoda y Rey vs. Vader y la Capitán Phasma, etc.



Nuevos uniformes



También podremos conseguir nuevas apariencias (ya sea a través de créditos, obtenidos dentro del videojuego, o cristales) inspirados en los primeros minutos de la película ´El Retorno del Jedi´, como el traje de infiltrado de Lando bajo el nombre de Tamtel Skreej o Leia Organa disfrazada como el cazarecompensas Boushh, que, además, incluirá su distorsión de voz característica.

Leia Organa disfraza como Boushh. Electronic Arts

Para terminar, podremos mejorar las habilidades de piloto en un nuevo modo Arcade de Asalto de Cazas Estelares. En esta actualización se añade uno de los modos más demandados en la contienda de Asalto de Cazas Estelares a través de todas las eras, donde el objetivo es combatir los Ala-X de la rebelión o ponerse a los mandos del Halcón Milenario. Recordar que ´Star Wars: Battlefront II´ está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Más información en elsotanoperdido.com