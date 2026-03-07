Nueva campaña de fumigación en Alhaurín de la Torre por la procesionaria

La Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado un plan de choque contra la procesionaria del pino, la oruga que afecta a estos ejemplares y que cada año adelanta más su ciclo vital debido a las altas temperaturas registradas. El departamento, dirigido por Abel Perea, ha encargado el tratamiento a una empresa especializada, que está realizando fumigaciones en parques, jardines y zonas verdes públicas del municipio donde hay pinos.

Para llevar a cabo estos trabajos, se colocarán carteles de aviso y se puede restringir temporalmente el uso de algunos de estos espacios para garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Este control se realiza anualmente en el municipio.

La procesionaria es una oruga cuyo ciclo de vida incluye cinco estadíos, siendo el quinto estadío el más peligroso, ya que en esta fase las larvas son muy agresivas y presentan pelos urticantes que pueden causar reacciones alérgicas en adultos, niños y mascotas. Las orugas se alimentan de las acículas de pino, debilitando los árboles y favoreciendo la invasión de insectos perforadores. Aunque no suelen matar los árboles, sí que afectan su crecimiento.

El Ayuntamiento está llevando a cabo tratamientos a lo largo del año en los pinos municipales para controlar la plaga y evitar la alarma social causada por la aparición de estos gusanos.

Además, la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal establece obligaciones para los propietarios de pinos en terrenos privados. En su artículo 13, se señala la responsabilidad de mantener en buen estado fitosanitario las plantaciones y aplicar medidas fitosanitarias cuando se declare la existencia de una plaga. En caso de no cumplir con estas medidas, la administración competente podrá intervenir subsidiariamente, según lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015.