Alhaurín de la Torre adjudica las obras del Pabellón Deportivo ‘Alberto Díaz’

Alhaurín de la Torre ha dado un nuevo paso para hacer realidad el futuro Pabellón Polideportivo Municipal de Santa Clara, una instalación que llevará el nombre del jugador del Unicaja Alberto Díaz. El Consistorio ya ha adjudicado las obras a la empresa malagueña A7GR Servicios y Obras, por un importe de 2.264.676,54 euros, que asciende a 2,7 millones con IVA.

Según los plazos previstos, una vez que se formalice el contrato habrá un máximo de un mes para el replanteo y el inicio de las obras, mientras que el periodo de ejecución será de 12 meses. El proyecto está considerado como una de las actuaciones deportivas más importantes impulsadas por el equipo de gobierno de Joaquín Villanova.

Desde el Área de Deportes, dirigida por Sergio Cortés, destacan que el nuevo pabellón estará destinado por completo al baloncesto, con el objetivo de responder al crecimiento de esta disciplina en el municipio y mejorar las condiciones para clubes, entrenamientos y competiciones.

La actuación se desarrollará sobre una superficie próxima a los 3.900 metros cuadrados, de los que más de 1.700 metros cuadrados corresponderán al edificio principal. La instalación contará con una pista central de 45 por 24 metros, diseñada para albergar una cancha longitudinal y tres transversales, lo que permitirá compatibilizar partidos y sesiones de entrenamiento al mismo tiempo, de acuerdo con la normativa deportiva andaluza.

Cómo será el pabellón

El pabellón incluirá cortinas separadoras, espacios diferenciados para deportistas y público, vestuarios, dependencias auxiliares y accesos independientes para jugadores, técnicos y espectadores. También dispondrá de una grada fija con capacidad para unas 350 personas, ampliable mediante gradas supletorias en función de las necesidades de cada evento.

En el exterior se habilitará una zona de aparcamiento con unas 25 plazas, entre ellas una reservada para personas con movilidad reducida y otra equipada con punto de recarga para vehículos eléctricos. El proyecto también contempla espacio para bicicletas.

Alberto Díaz y Chris Duarte. / Gregorio Marrero

La nueva infraestructura se levantará en una parcela situada entre la avenida Santa Clara y la calle Santa Bárbara, con salida también hacia Santa Marina de Jesús. El diseño prevé accesos peatonales desde las principales vías del barrio y entrada rodada por la calle Santa Bárbara, con el objetivo de facilitar tanto la llegada de los usuarios como la del público.

Desde el Ayuntamiento subrayan que este pabellón está llamado a convertirse en un espacio de referencia para el baloncesto local y también a reforzar la colaboración existente con Unicaja Baloncesto, que contempla que Alhaurín de la Torre acoja partidos del equipo de cantera que compite en categoría U22.

El homenaje a Alberto Díaz será además visible en la propia imagen del edificio. El exterior del pabellón lucirá una gran silueta del jugador, elaborada a partir de una fotografía elegida por él mismo, en un gesto que pretende vincular la instalación con los valores del deporte, la cantera y el esfuerzo.

Con este proyecto, el municipio seguirá ampliando su red de equipamientos deportivos cubiertos. El Área de Deportes recuerda que será el cuarto pabellón cubierto de la localidad, tras los de El Limón y Blas Infante, y después del de Carranque, cuyas obras están prácticamente concluidas. En este último caso, la actuación ha permitido cerrar y aislar acústicamente la antigua pista cubierta, que ya se utiliza principalmente para patinaje y voleibol. Además, el Ayuntamiento trabaja también en la previsión de un quinto pabellón en Pinos de Alhaurín.