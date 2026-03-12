"Contigo Alhaurín es más": la nueva campaña de Alhaurín de la Torre para promover el empadronamiento

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha lanzado una nueva campaña para incentivar el empadronamiento de personas que, aunque residan de manera permanente o habitual en el municipio, aún no están registradas en el padrón. Bajo el lema ‘Contigo Alhaurín es más’, la campaña pone especial énfasis en la población de la UE y extranjera, pero está dirigida a toda la ciudadanía.

El principal objetivo de la campaña es actualizar el padrón para reflejar la población real del municipio, lo que también favorecerá la integración de todas las personas que viven en Alhaurín de la Torre. La iniciativa, que se llevará a cabo a través de medios informativos y redes sociales, fue presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Economía y Hacienda, Organización Administrativa y Smart City, José Manuel de Molina; y varios vecinos de diferentes nacionalidades, quienes hicieron un llamamiento al empadronamiento.

De Molina destacó que el Departamento de Padrón ha facilitado todos los trámites tanto en la sede del Ayuntamiento como a través de la página web, para que los ciudadanos puedan realizar el registro de forma sencilla y rápida.

Este empadronamiento no solo contribuirá a la integración social, cultural y deportiva de los residentes, sino que también permitirá aumentar la población censada, lo que se traduciría en un mayor acceso a recursos económicos del Gobierno y la Junta de Andalucía. Estos recursos dependen en gran medida del número de habitantes registrados, lo que a su vez mejorará los servicios públicos y prestaciones disponibles para la comunidad.

El concejal aprovechó la ocasión para solicitar al Estado que la actualización del censo municipal se realice con fecha 1 de enero del año en curso, en lugar de con un año de retraso, como sucede actualmente con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.

Hace 18 meses, la población censada en Alhaurín de la Torre era de 45.000 habitantes, con una población extranjera de 4.500 personas, lo que representaba el 10% del total. En la actualidad, el municipio cuenta con 47.000 habitantes, de los cuales 5.500 son de origen extranjero, lo que refleja un aumento significativo en un año y medio. Este crecimiento ha sido sostenido y rápido, especialmente en las comunidades provenientes del Reino Unido, Italia, Países Bajos, Marruecos y Colombia.

Tanto el concejal como los ciudadanos representantes de diversas nacionalidades reiteraron el llamado a empadronarse para convertirse en “vecinos plenamente integrados y comprometidos con Alhaurín de la Torre”.