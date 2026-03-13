Alhaurín de la Torre da luz verde a adquirir suelo para construir más de 400 VPO

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado un expediente de modificación de créditos para destinar 700.000 euros del Presupuesto municipal a la adquisición de suelo para la construcción de viviendas protegidas. El punto ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos políticos (PP, PSOE, Vox y Con Andalucía).

El alcalde, Joaquín Villanova, ha calificado de una “muy buena noticia” el acuerdo que va a posibilitar esta operación, y ha cifrado en más de 400 las VPO que se podrían construir en la zona: el sector conocido como Ensanche de Torrealquería, cuyo desarrollo llevaba 20 años paralizado.

La aprobación del crédito necesario por parte del Pleno era un requisito necesario para la formalización del acuerdo, fruto de las intensas negociaciones que se han prolongado durante varios meses entre el propio alcalde y los propietarios del suelo, entre los que se encuentran la llamada Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), entidad del Estado en un 51%.

Son más de 273.000 metros cuadrados que supondrían prácticamente duplicar la superficie del actual del núcleo urbano de Torrealquería. Fruto de la paralización de ese sector (SURO UR-TQ-01) y de la necesidad de vivienda pública, el Ayuntamiento aprobó en su momento un expediente para la sustitución del sistema de actuación urbanística, pasando de uno de compensación a otro público de expropiación.

El informe jurídico de los servicios municipales aludía al incumplimiento por parte de los propietarios del suelo de los plazos para la ejecución de estas obras, que es una de las causas por las que la administración puede cambiar el sistema de compensación a uno de iniciativa pública de acuerdo a lo establecido en la LISTA (la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía).

En concreto, el plan parcial del sector, el proyecto de reparcelación y el convenio urbanístico datan del año 2006, y el proyecto de urbanización es de 2008. En este tiempo únicamente se han urbanizado tres parcelas, en la zona norte del ensanche de Torrelaquería, y que fueron destinadas precisamente a la construcción de VPO.

El acuerdo alcanzado posibilitará finalmente renunciar al trámite de la expropiación y los consiguientes obstáculos administrativos y posibles recursos de los propietarios de los derechos, todo ello en aras de agilizar la operación, urbanizar y desarrollar todo el sector para destinarlo a vivienda protegida.

Villanova ha anunciado además la posibilidad de solicitar fondos europeos para rebajar los precios de estas viviendas, algo que ha sido solicitado oficialmente tanto por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias).

Promoción de 50 VPO

Por otra parte, en estos momentos el Consistorio estudia una oferta presentada a la licitación que se publicó a principios de este año para la enajenación de una parcela, también en Torrealquería, para la edificación de unas 50 VPO. Este concurso introducía una importante novedad respecto al que se publicó el pasado verano y que quedó finalmente desierto.

Concretamente, se modificó el pliego de condiciones para permitir un aumento de la altura a baja + 3 y dar lugar a una”edificación más compacta”. Aunque no se incrementa la edificabilidad total, la posibilidad de añadir una cuarta altura permitirá, en la práctica, redistribuir los metros construidos, lo que podría traducirse en un mayor número de viviendas en función del diseño final del proyecto. La oferta presentada ya ha sido valorada por los técnicos municipales y se prevé formalizar su adjudicación en breve.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre cuenta con una sencilla herramienta ‘on line’ para registrarse como demandante de vivienda protegida en el municipio, a la que se puede acceder a través del siguiente enlace.