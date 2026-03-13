Alhaurín de la Torre lanza su 'Concurso de Fotografía de Semana Santa': cómo participar y ganar 600 euros

La Semana Santa de Alhaurín de la Torre 2026 volverá a ponerse delante del objetivo con la tercera edición del Concurso de Fotografía de Semana Santa, una cita que repartirá 600 euros en premios y que busca promocionar tanto la creatividad artística como el patrimonio cultural y religioso del municipio.

La iniciativa está organizada por la Asociación Fotográfica de Alhaurín de la Torre (Asfoalh), en colaboración con el Área de Cultura, el Centro Cultural La Platea, Eme de Mar y la Federación Andaluza de Fotografía. El certamen fue presentado por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Cultura, Manuel López; y el presidente de Asfoalh, Juan José Ortiz.

El objetivo del concurso es impulsar la creación fotográfica y difundir la Semana Santa de Alhaurín de la Torre a través de sus procesiones, tradiciones y escenas más representativas. Como en ediciones anteriores, las 20 fotografías finalistas formarán parte de una exposición en La Platea. La organización confía en repetir el éxito del pasado año, cuando participaron más de medio centenar de autores con cerca de 90 imágenes.

Durante la presentación, el edil de Cultura destacó la relevancia de esta propuesta para poner en valor la cultura local, el patrimonio del municipio y la unión entre arte y tradición. Por su parte, el presidente de Asfoalh agradeció la colaboración del Ayuntamiento, que calificó de fundamental para hacer posible el certamen.

Bases del Concurso de Fotografía de Semana Santa de Alhaurín de la Torre 2026

Podrán participar en el Concurso de Fotografía de Semana Santa de Alhaurín de la Torre 2026 todas las personas mayores de edad residentes en España, ya sean profesionales o aficionadas a la fotografía.

Las imágenes deberán tomarse durante la Semana Santa de Alhaurín de la Torre, desde el Viernes de Dolores, 27 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril, e incluir elementos reconocibles del municipio.

La participación es gratuita, aunque será obligatorio inscribirse previamente a través del código QR disponible en la web de la asociación, y en el cartel promocional. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde las 00.00 horas del 16 de marzo hasta las 23.59 horas del 4 de abril. Tras completar el registro, cada participante recibirá por correo electrónico la confirmación de su inscripción, las instrucciones del concurso y su número identificativo.

Cada autor podrá presentar un máximo de tres fotografías, de las que deberá ser titular de todos los derechos. Las imágenes tendrán que conservar los datos EXIF, no podrán llevar marcas de agua, firmas ni elementos identificativos, y no podrán difundirse ni publicarse antes del fallo definitivo del jurado.

Fotografías permitidas y uso de inteligencia artificial

El certamen admite fotografías en color, blanco y negro y también imágenes con virados, pero excluye expresamente cualquier fotografía generada total o parcialmente con inteligencia artificial.

Sí estarán permitidos ciertos ajustes básicos de edición, como recortar o girar la imagen, corregir curvas o niveles, eliminar manchas o ruido y aplicar enfoque.

Premios del concurso y exposición final en La Platea

El jurado estará integrado por un número impar de fotógrafos o artistas visuales de reconocida trayectoria, que valorarán aspectos como la originalidad, la creatividad, el impacto visual y la calidad formal y conceptual de las obras presentadas.

De entre todas las fotografías recibidas, se seleccionarán un máximo de 20 imágenes finalistas, que serán impresas y expuestas en el Centro Cultural y de Artes La Platea. De esa selección saldrán también las tres fotografías ganadoras.

Los premios serán de 300 euros para el primer clasificado, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercero, además de un diploma acreditativo. Ningún participante podrá recibir más de un premio.

La entrega tendrá lugar el jueves 30 de abril a las 18.30 horas en La Platea, coincidiendo con la inauguración de la exposición de las veinte obras finalistas.

