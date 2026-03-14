Alhaurín de la Torre reconoce a siete mujeres con la Medalla de Oro de la Villa

Con motivo del 8 M Día Internacional de la Mujer, Alhaurín de la Torre otorgó la Medalla de Oro de la Villa a siete mujeres destacadas de la localidad por su trayectoria y contribución en diferentes ámbitos.

Las homenajeadas fueron: María del Pilar Izquierdo Luzón, Ángela Valderrama Recuerda, Francisca González Povea, Sandra Martínez Céspedes, María José Martín Manga, Ana Pizarro Gordo y Remedios González Sánchez.

Semblanza de las homenajeadas

María José Martín Manga, actual directora del CEIP San Sebastián, fue premiada por su dedicación al ámbito educativo y su impulso a valores como la convivencia y la igualdad. Francisca González Povea recibió la Medalla por su trayectoria como empresaria, destacando por su labor en la panadería familiar que sigue en activo después de más de 50 años.

Ana Pizarro Gordo, directora del CEIP Algazara, fue reconocida por su compromiso con la educación pública y por hacer de su centro un referente en la localidad. Sandra Martínez Céspedes, ceramista y profesora en la Universidad Popular de Torremolinos, fue homenajeada por su contribución al arte y la cultura en la provincia, con 42 años de trayectoria como docente.

Ángela Valderrama Recuerda fue reconocida por su labor en el ámbito social, su trabajo en el Centro del Mayor y su dedicación al bienestar de la comunidad. María del Pilar Izquierdo Luzón, enfermera en el Centro de Salud de Alhaurín de la Torre, recibió el galardón por su entrega en el cuidado de las personas dependientes y su labor en el área de los cuidados paliativos. Finalmente, Remedios González Sánchez, profesora jubilada del IES Gerald Brenan, fue homenajeada por su labor educativa y su impacto en generaciones de estudiantes a lo largo de 43 años de carrera profesional.

Deporte y convivencia por la igualdad

El 8 de marzo se celebró una jornada deportiva con la VI Pull de Pádel por la Igualdad en las pistas de Pádel ‘Francis Ceballos’, donde más de 180 participantes disfrutaron de una jornada de convivencia que incluyó sorteos, regalos y una paella popular. También se celebró el III Campeonato Femenino de Petanca, con la participación de 60 mujeres de distintas localidades de la provincia.

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El donativo por participar en el evento deportivo fue destinado a la asociación Mujeres por la Alegría, en apoyo a su labor social.