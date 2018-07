La Junta dice que envió al juzgado los extractos de la tarjeta que se usó en el prostíbulo

El Gobierno andaluz subrayó ayer que el extracto de la «tarjeta black» de la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), que revela quince cargos en un club de alterne en una misma noche por 14.737 euros, fue descubierto por la Junta y lo remitió al juzgado el 1 de junio.

«En cuanto tuvo conocimiento, la Consejería de Empleo hizo el rastreo pidiendo los extractos al banco y descubrió lo ocurrido, que puso en conocimiento del gabinete jurídico y éste lo remitió al juzgado el pasado 1 de junio», puntualizó el portavoz del Ejecutivo, Juan Carlos Blanco, al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por este caso, que fue denunciado por el PP-A.

Así, resaltó que el Gobierno andaluz ha colaborado desde el primer momento con la justicia para el esclarecimiento de los hechos «hasta el punto de que se le ha dado a los investigadores las claves de los ordenadores para que puedan ver con todo detalle todo lo que haya podido pasar».

Incidió en que lo que pidió el juzgado es «conocer la operativa, cómo se trabajaba con la tarjeta de crédito que había en esa fundación» y, posteriormente, la Consejería de Empleo pidió a los bancos los extractos para conocer exactamente los movimientos. Recordó, además, que la Junta está personada como acusación particular «para salvaguardar los intereses de los andaluces».

Interpelado sobre el uso de la citada tarjeta, de cuyo importe total no informó el consejero de Empleo, Javier Carnero, en su comparecencia ante el Parlamento, explicó que entonces todavía no conocía los movimientos. «Se hizo ese rastreo, se pidió a los bancos los extractos para saber exactamente qué movimientos había en la cuenta» y cuando se comprobaron (los gastos de casi 15.000 euros) se informó al gabinete jurídico, que el 1 de junio lo entregó al juzgado.

Preguntado, en concreto, por qué el consejero sólo informó de un gasto de 1.563 euros entre los años 2008 y 2010 y no de los casi 15.000 euros en una noche, reiteró: «Informamos cuando lo conocimos, no teníamos constancia y no es correcto afirmar que la Junta no diga la verdad, como tampoco es correcto lo que dice el Partido Popular, aunque no voy a entrar en consideraciones de por qué el PP miente», zanjó.

Sobre la existencia de una segunda tarjeta de la Faffe, de cuyos movimientos no hay extractos, aseguró que ésta nunca llegó a utilizarse y que estaba «asociada al contrato de la primera, pero por razones que desconocemos –pérdida o deterioro– no llegó a utilizarse» según la información de la que disponen.

La secretaria general del PP-A, Dolores López, acusó ayer a Blanco de «intentar una vez más ocultar la verdad y engañar a los andaluces», al tiempo que consideró «lamentables» sus declaraciones.

La dirigente del PP se preguntó «a quién quieren engañar», y recordó que «mintieron una y otra vez el consejero de Empleo, el portavoz y la presidenta de la Junta», que dijo que se había entregado toda la documentación que había solicitado el juzgado. «Ahora cuando se ven rodeados y sin escapatoria otra vez vuelven a mentir y a faltarle el respeto a los andaluces», añadió.