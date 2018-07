La Junta pide suspender de inmediato el cobro del crédito a los afectados de iDental

La Junta de Andalucía convocó ayer en Sevilla al Consejo Andaluz de Consumo con carácter extraordinario para informar de las actuaciones desarrolladas por la Administración autonómica para la protección y defensa de los derechos de las personas afectadas por el cierre de las clínicas dentales de la cadena iDental en Andalucía, así como para coordinar de la mejor manera posible las próximas medidas que se pondrán en marcha. En encuentro reunió a los representantes de todos los organismos y entidades que integran este órgano colegiado: la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como las organizaciones de personas consumidoras y usuarias más representativas de Andalucía: Facua, Al Andalus y Adicae.

Desde la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud, una de las principales líneas de trabajo que se están desarrollando en estos momentos es la mediación con las diferentes entidades prestamistas que trabajaban con la cadena iDental para financiar los tratamientos de sus pacientes, con el objetivo de asegurar la suspensión inmediata del cobro del crédito al consumo concertado, para que las personas afectadas por el cierre de las clínicas no tengan que seguir abonando estos servicios que no están recibiendo. Asimismo, se instó a las entidades prestamistas a no incluir en los ficheros de morosidad o registros de solvencia patrimonial a los afectados.

En este sentido, en el mes de junio se remitieron escritos a todas estas entidades y se están manteniendo diferentes reuniones para analizar la situación generada y para que las entidades faciliten información sobre la forma en que se está procediendo en relación con este caso. Hasta la fecha, se mantuvieron encuentros con la Asociación Nacional de Entidades Financieras de Crédito (ASNEF), Banco Cetelem, EvoFinance y Sabadell Consumer, y están previstas nuevas reuniones en los próximos días con otras entidades, como BBVA, Caixabank Consumer Finance y Pepper Assets Services. En las reuniones mantenidas hasta la fecha, las entidades prestamistas indicaron que van a facilitar la devolución de las cantidades correspondientes a las personas que lo soliciten. Asimismo, están ofreciendo la posibilidad de continuar el tratamiento contratado hasta la finalización del crédito en otras clínicas dentales con las que han llegado a acuerdos. Por lo tanto, las personas afectadas podrán reclamar a la entidad prestamista la devolución de las cantidades, o bien optar por continuar el tratamiento en los centros propuestos, según lo que les resulte más conveniente.

Según la normativa vigente, en el caso de haber financiado el tratamiento con la clínica dental, las personas afectadas tienen derecho a resolver el préstamo y a la devolución, total o parcial, de las cantidades previamente abonadas por la interrupción en la prestación del servicio. Para ello, es necesario que se reclame directamente a la entidad prestamista para que deje de realizar los cobros.