Loles López: "A Susana Díaz solo le preocupa su sillón y está dispuesta a subastar Andalucía"

La secretaria general del Partido Popular en Andalucía, Loles López, junto con el presidente de la Diputación Provincial y coordinador de la campaña para las elecciones autonómicas, Elías Bendodo, ha aprovechado la celebración del Comité de Campaña del PP andaluz para destacar la capacidad de la formación popular ante "el adelanto electoral que intuimos", así como para criticar la gestión de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía: "Solo le importa su sillón y está dispuesta a subastar Andalucía".

"La mayoría de los andaluces quieren un cambio de gobierno, así lo hemos visto en las encuestas", se pronunció la secretaria general. "Porque están achicharrados de no tener empleo y de no tener una sanidad pública de calidad. Todo ello, porque Susana Díaz está desmantelando el bienestar social y el empleo en Andalucía", puntualizó.

No pasaron desapercibidos los 40 años de liderazgo socialista en la comunidad, hecho que Loles López achaca también a otros partidos, como es el caso de Izquierda Unida o, más recientemente, Ciudadanos, partido al que considera "responsable directo de que se desmantele la Sanidad, de que no haya empleo suficiente y de que estemos fritos en impuestos".

Ante esta situación, López reivindicó que su partido está "preparado" para afrontar unas elecciones "cuando Susana Díaz quiera y para gobernar y mejorar la vida de los andaluces", quienes, considera, no conocen la verdad del porqué de la previsible anticipación de elecciones.

"Intuimos que se va a producir un adelanto electoral porque Susana Díaz es incapaz de solucionar los problemas de los andaluces y, en segundo lugar, porque le está pasando factura el tapar la corrupción", anunció la secretaria general del PP andaluz. "No quiere ir a unas elecciones con una sentencia de los EREs, ni habiéndose celebrado una comisión de investigación de la FAFFE que detalle qué se hizo con el dinero de los parados además de ir a prostíbulos, juergas y comilonas", precisó López.

Aclaró que "el PP registró una iniciativa para que se celebre una comisión de investigación en el Parlamento para saber qué ocurrió con el dinero de los desempleados andaluces en la FAFFE", comisión que fue "vetada" por el PSOE. Ante este hecho, Loles López confía en una segunda opción de cara al mes de septiembre: "Esta comisión va al pleno y lo vota el pleno, donde espero el respaldo de los demás grupos políticos para que se sepa la verdad; pero cabe otra opción, y es que Susana Díaz disuelva y convoque elecciones para que dicha comisión no se celebre y los andaluces no sepan la verdad", concluyó.

Por su parte, Elías Bendodo hizo hincapié en el trabajo que realizará el Partido Popular para preparar "el mejor gobierno para Andalucía" en un adelanto electoral que "se prevé a todas luces". Cerrado el capítulo de las primarias, donde Bendodo afirma que "hemos sabido demostrar cómo se gestiona una renovación a nivel nacional", llega el turno para Andalucía. "Tras 40 años de socialismo, el PP tiene una oportunidad, y Pablo Casado va a ser una de las ayudas para que Juanma Moreno sea el nuevo presidente de la Junta de Andalucía".

"Trabajaremos para ofrecer un proyecto de ilusión y renovación en torno a cinco ideas: empleo, sanidad pública, educación pública, cargas fiscales e igualdad real", enumeró Bendodo. El coordinador de la campaña del grupo popular señala la creación de empleo como "máxima prioridad", y es que "trabajaremos para que Andalucía deje de ser la comunidad con más parados y crear 600.000 puestos de trabajo en cuatro años".

En materia de sanidad, Bendodo destacó que "los andaluces no estamos orgullosos ni satisfechos con la sanidad pública", por lo que "reclamamos a viva voz una sanidad pública mucho mejor". La educación pública es otra de las prioridades en el PP-A. Bendodo considera que esta "requiere un cambio, y también mejoras en infraestructuras", ya que "no se puede permitir que los niños y niñas andaluces sigan estudiando en aulas prefabricadas, algo que no pasa en casi ninguna otra comunidad de España".

La reducción de cargas fiscales (como el IRPF o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones...) y la igualdad real son sus dos últimas líneas capitales. "Trabajaremos para una igualdad no solo entre hombres y mujeres, sino en todos los aspectos, que cualquier andaluz tenga las mismas oportunidades viva donde viva", señaló Bendodo.

Incógnita en las listas para las municipales

Ante la posibilidad de presentarse como número 2 en la lista del PP para las elecciones municipales, Elías Bendodo se mostró reacio a responder con rotundidad: "Fui el número 2 en 2011, lo fui en 2015, y es un tema que zanjamos el alcalde y yo en su momento. Tanto De la Torre como yo demostramos nuestra disposición a que ese tándem siga funcionando", respondió.