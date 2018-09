Ciudadanos decidirá este viernes en Málaga la ruptura del pacto andaluz

La tensión entre los socios de investidura en Andalucía, PSOE y Ciudadanos, está llegando a un punto crítico y la ruptura parece inminente, así como la convocatoria de elecciones anticipadas en la comunidad.

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, anunció ayer que va a elaborar un informe sobre el grado de ejecución del acuerdo de investidura, en el que se incluyan los «incumplimientos» del PSOE, y lo elevará junto a una propuesta al Comité Ejecutivo Nacional del viernes en Málaga, para que se decida sobre el pacto.

Marín hizo este anuncio en rueda de prensa después de que horas antes en la comisión de seguimiento del pacto de investidura el PSOE les dijera «a la cara» que no van a cumplir con puntos como la supresión de los aforamientos, la reforma electoral, evitar «puertas giratorias» o la oficina antifraude en Andalucía. «Nos han dicho no es no, más claro imposible», lamentó Marín, quien explicó que después de las reiteradas negativas a sus exigencias decidieron no tratar otros asuntos en la reunión.

Marín no quiso adelantarse a las conclusiones que presentará en ese informe pero, aunque indicó que «en ningún momento» han planteado el escenario de una moción de censura, sí dijo que el incumplimiento del pacto de investidura llevaría también a Cs a «desvincularse» de cualquier acuerdo firmado. El informe con la propuesta correspondiente se elevará al Comité Ejecutivo Nacional del viernes, que se va a celebrar en Málaga.«No es una cuestión de ruptura ni de continuidad, es informar de esta decisión y a partir de ahí tomar decisiones», manifestó Marín,

quien dijo que a Ciudadanos «no le van a tomar el pelo con este asunto» porque en otras comunidades como Murcia sí se ha podido aprobar la supresión de los aforamientos.

Defendió que hay tiempo suficiente para resolver estos asuntos y criticó que el PSOE «no cumpla con lo que firmó», a lo que agregó: «El PSOE nos ha dicho en nuestra cara que no va a cumplir ningún punto de los que hemos planteado». Por tanto, la decisión de Ciudadanos sobre el acto de investidura firmado en 2015 con los socialistas estará en manos del Comité Ejecutivo Nacional, que conocerá el informe de Marín para

«evaluar y tomar cualquier decisión que estime».

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, lamentó la «deriva» de Ciudadanos (Cs) en esta comunidad y que ésta responda en exclusiva a una «estrategia» de su presidente a nivel nacional, Albert Rivera. En este sentido, Cornejo criticó que la formación naranja no atienda a los intereses de los andaluces, sino que se rinda ante el «interés partidista» y el «nerviosismo» de Rivera, que está «políticamente descolocado» desde la moción de censura en el Congreso.

«Presiones y nervios de Rivera» A su juicio, según señaló en un comunicado, la reacción de Ciudadanos carece de explicación desde el momento en que en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de investidura, celebrada a mediodía de ayer, estuvo marcada por la «cordialidad» e incluso afirmó que Junta Marín habría valorado el alto grado de cumplimiento del acuerdo. «Por eso, no entendemos esta salida de tono, que sólo puede responder a las presiones, prisas y al nerviosismo de Rivera», apostilló. Además, Cornejo señaló que la exigencia de la supresión de los aforamientos no se puede abordar porque no hay margen de tiempo en este momento.

Como conclusión, Cornejo quiso recordar a Ciudadanos y a Albert Rivera que «los temas de Andalucía se deciden en Andalucía, y sin interferencias de fuera de esta tierra, tal y como estamos viendo», tal y como ya afirmó la presidenta, Susana Díaz, el pasado domingo, en

respuesta a Inés Arrimadas.