Ciudadanos plantea un ultimátum de 48 horas para evitar la ruptura con Susana Díaz

La crisis del pacto se agrava a un día de la cumbre de la formación naranja en Málaga.

Málaga se convertirá este viernes en el escenario elegido para formalizar la ruptura del pacto que mantienen PSOE y Ciudadanos (Cs) en la Junta de Andalucía. Socios leales durante los últimos tres años, ya nadie aplaca las voces que claman por un fin abrupto de la actual legislatura sino todo lo contrario. El relato del desencuentro entre la actual presidenta, Susana Díaz, y el líder de Cs, Juan Marín, se ha ido alimentando en los últimos días. De una lenta aproximación primero, con ninguno de ambos partidos mostrando interés por sentarse en la mesa para negociar los presupuestos para 2019, al desenlace narrativo final que planteó este sábado la portavoz de Cs, Inés Arrimadas: o se eliminan los aforamientos o no hay negociación posible. De facto, ese órdago ya suponía la ruptura del acuerdo de gobierno. Díaz se reunió este miércoles con Marín y le dejó claro que no daba tiempo a abordar la eliminación de los aforamientos y le afeó al líder de Cs que no planteaba lo mismo en otras comunidades autónomas, donde la formación naranja apoya al PP. El líder nacional de Cs, Albert Rivera, ha aumentado hoy la presión de manera definitiva, al establecer un ultimátum de 48 horas para Díaz. Si hasta el viernes no cede a lo que el PSOE ya ha calificado como un quimera, habrá ruptura. "Si Susana rectifica hoy o mañana, no habrá ruptura. Pero al PSOE le preocupa verdaderamente la agenda judicial y los ERE", ha manifestado esta mañana en Córdoba, donde ha coincidido con Marín en una visita al complejo de Medina Azahara.



?? @Albert_Rivera "Se acerca el final de legislatura en #Andalucía y Susana Díaz no ha honrado los acuerdos a los que llegó con Cs en materia de regeneración; no la apoyaremos si no cumple su palabra" pic.twitter.com/2iyAbcElOD — Cs Andalucía (@Cs_Andalucia) 5 de septiembre de 2018

?? @Albert_Rivera "Cs ha demostrado tolerancia cero contra la corrupción y compromiso con la regeneración. Le pido al PSOE que cumpla su palabra; estamos defendiendo la regeneración en Andalucía y deben entender que cuando uno firma un acuerdo, hay que cumplir" #RiveraEnCórdoba pic.twitter.com/NlAg2NrMW0 — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 5 de septiembre de 2018

Que las posiciones de C's Andalucía las fije su portavoz nacional (y públicamente) dice mucho del desprecio de su partido a nuestra tierra. Casi 4 años del pacto PSOE-C's donde su logro ha sido rebajar impuestos a las grandes fortunas, degradando así nuestros servicios públicos — Antonio Maíllo?? (@MailloAntonio) 5 de septiembre de 2018

Estese plantea, así, a dos días de la llegada de Rivera a Málaga Para el viernes, se ha fijado en la capital la celebración del comité ejecutivo nacional de, al que acudirá toda la cúpula del partido. Ante la presencia de, entre otros líderes nacionales de la formación,sobre los incumplimientos del pacto de investidura. Unas reclamaciones de las que se dará cuenta y en base a las que se justificará y aprobará, salvo giro inesperado de los acontecimientos, la ruptura por el máximo órgano ejecutivo del partido naranja., no tendrá palabra, estará mintiendo y abandonando a los andaluces", ha insistidohoy. Más allá de la previsible ruptura, cabe recordar que el pacto ha sido, hasta ahora, un garante de cierta estabilidad política en Andalucía. Así,se han conseguido pasos importantes como la supresión del impuesto de sucesiones en Andalucía".Por su parte, fuentes delconocedoras de la estrategia que seguirá Díaz en las próximas semanas, a consulta de este periódico, han señalado con rotundidad que ya no hay vuelta atrás: "". A partir de aquí, han añadido, la fecha de convocar las elecciones está en manos de Díaz, además de recordar que es ella quien cuenta con la ventaja de "poder jugar con las fechas». El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE-A,, plasma los acontecimientos de los últimos días en el "". En conversación telefónica ha asegurado que "desde que se hizo la moción de censura a nivel nacional, Cs está descolocado". ". La eliminación de los aforamientos exige una reforma estatutaria y tiene que pasar por el Congreso. Es lo que está pasando ahora en Murcia.", ha añadido Conejo. El líder del PSOE-A en Málaga también ha puesto en duda el poder de decisión del propio Marín.", ha precisado, además de afear luego la actitud del propio Rivera: "Los temas de Andalucía se deciden en Andalucía, sin interferencias desde fuera"., en una conversación con este periódico, ha precisado que, siempre que exista una voluntad real: "Los trámites se podrían iniciar este mismo miércoles y que ya quede a disposición del Congreso. Con eso nos basta". En todo caso, Marín ha resaltado "la".Por parte del, su secretaria general,, se ha mostrado muy crítica con una hipotética ruptura del pacto este viernes: "En el caso de que se produjera esta escenificación del pacto, más bien sería la. Con esa ruptura más que premeditada, Cs le pondría la guinda a su colaboracionismo con el régimen del PSOE, que hasta en eso han pactado". El líder del PP de Málaga y portavoz del PP-A,, ha querido ceder por ahora las valoraciones a su número dos. Pero él mismo lleva constatando y barruntando unadesde el inicio del verano., que llegará a Málaga para seguir de cerca el más que posible divorcio final. Sus objetivos electorales le colocan en una situación en la que en un futuro pueda necesitar el apoyo de Marín, por lo que cabe esperar con especial si pondera sus críticas hacia Cs o si reparte por igual.Que nadie de la clase política cree ya en la posibilidad de que se salve el pacto y en que se llegue hasta marzo, lo corroboró, también, el coordinador regional de. ". Que sigan poniendo como prioridad sus intereses electorales, que la prioridad en nuestra tierra la ponemos en Adelante Andalucía", ha dejado escrito Maíllo en su cuenta de Twitter.