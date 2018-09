El PSOE deja expirar el ultimátum de Cs y allana el camino a la ruptura

El desacuerdo repentino entre ambos partidos favorece un adelanto electoral.

Sin inmutarse. Así ha dejado expirar el PSOE el ultimátum de 48 horas que había planteado el líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, para exigir la eliminación de los aforamientos como condición indispensable para seguir prolongando el pacto entre ambas formaciones en Andalucía. Lejos de acceder a la petición, los socialistas han insistido otra vez en que es una cuestión que ya no da tiempo a abordar en esta legislatura, por lo que se allana de manera definitiva el camino hacia la ruptura del pacto de gobernabilidad entre ambos partidos en Andalucía, dando lugar a una jornada en la que los ojos estarán puestos en Málaga.

La capital se convertirá entre este viernes y mañana en el principal centro de operaciones de Cs. Para hoy, está prevista la celebración del comité ejecutivo nacional, máximo órgano de la formación naranja, y que estará encabezado por el presidente de Cs, Albert Rivera, desplazado ya a la capital. Como punto primordial del orden del día, la posibilidad de romper el pacto que mantiene la formación naranja con Susana Díaz. Una posibilidad que se convertirá en certeza esta tarde, salvo un giro inesperado de los acontecimientos y que ya se intuye como algo utópico. La certeza sobre la ruptura definitiva está justo en la mencionada expiración del ultimátum. Sin reacción por parte de Díaz, el efecto ha sido más bien el contrario. El órdago de Rivera para eliminar los aforamientos ha sido recogido por el Ejecutivo andaluz para alimentar el relato deseado de que Cs está poniendo en peligro la estabilidad en Andalucía. Lo que no deja a Rivera otra escapatoria que cumplir con su palabra. «Si Susana Díaz no cumple, tomaremos decisiones», anunció. En esta secuencia medida de los hechos, el escenario de un adelanto electoral ya es asumido por todos los partidos políticos. Aunque la decisión de la ruptura se aprobará esta tarde, una vez que el presidente andaluz de Cs, Juan Marín, exponga el informe que ha redactado para recopilar todos los puntos del acuerdo con Díaz que quedan pendientes, y que el PSOE ahora no querría afrontar. El anuncio oficial se hará mañana. Rivera protagonizará un acto que está previsto para las 11.30 horas en el Paseo de la Farola y al que acudirá también el propio Marín. Será el momento para poner fin a un acuerdo que se ha estirado sin grandes sobresaltos tres años y medio. Cs le sirve a Díaz la excusa perfecta para dar por finalizada la legislatura y adelantar unas elecciones que deberían ser en marzo. Según fuentes del PSOE de Málaga, la presidenta no va a convocar elecciones de manera inmediata. Aunque el movimiento de Cs puede precipitar la toma de decisiones en Sevilla.