El Almería Western Film Festival vuelve a Tabernas

Los amantes del género Western tienen una cita del 9 al 13 de octubre en el desierto de Tabernas (Almería), un espacio único que acoge el Almería Western Film Festival (AWFF), el encuentro de carácter lúdico-cultural que ofrece cinco días repletos de cine que gira en torno a este género.

Largometrajes, cortometrajes, documentales y mucho más. La cita ofrece una programación cuidada hasta el último detalle para todos los públicos y que apuesta por reforzar ese patrimonio histórico que vincula a Almería con el género Western desde hace más de 50 años y su apuesta de cara al futuro. Un festival marcado por un fuerte carácter ontológico ya que el cine vive en la ciudad gracias a su cultura, exportación de paisajes a través del cine y la especialización laboral.

La sección oficial y visionado de diversas películas se alterna con otras actividades como música, danza y teatro, exposiciones, presentaciones de libros, gastronomía, concursos, actividades para los más pequeños, mesas redondas, ponencias y talleres.

Asimismo, habrá diversos concursos como «Érase una vez la tapa», el concorus infantil y juvenil de dibujo y relato, el de caracterización Western, mini chef Western 2018 y decoración de escaparates.

La pélicula Gone are the days de Mark Landre Gould será la que inaugure esta nueva edición que contará en la sección oficial con nueve títulos como Brimstone de Martin Koolhoven, Cassidy Red de Matt Knudsen, Dead Men de Royston Innes, Decadent and depraved de Jordon Prince-Wright y Axel August, Dhogs de Andrés Goteira, San hill unearthed de Guillermo de Oliveira, Sweet country de Warwick Thornton, Ultravokal de Christophe Karabache y Western de Valeska Grisebach.

El teatro municipal de Tabernas acogerá los 10 cortometrajes Western y los 10 que completan la categoría cortometrajes Neo-Western. Algunos de los títulos que se podrán ver son Draw your gun de Wouter Jansen, Horse on fire de Scott Gist, Tan lejos de Dios de Ismael Capistrán, Western movie de Lee Hyung-suk, 72% de Lluis Quílez, Niemandsland de Milan Skrobanek, Stephan Trümper o Returnee de Saeed Alipoor, entre otros títulos.

También habrá diversos premios como «Tabernas de cine» que recae este año sobre la actriz tunecina Claudia Cardinale por su carrera profesional o el homenaje al actor de Roma Sal Borgese, quien estuve presente durante la edición pasada del festival durante la entrega del premio a su amigo George Martin.