Tejerina: "En Andalucía lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe uno de 8 en Castilla"

La vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, ha apuntado que existe un "deterioro" en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas como es el caso, según ha ejemplarizado, de Castilla y León y Andalucía porque los niños de la primera "aventajan" en dos años a los andaluces. "En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León", ha dicho.



La que fuera exministra de Agricultura durante el pasado gobierno popular ha sido preguntada en una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, por el estado de la educación y la conveniencia de que los niños estudien en los colegios la asignatura de Filosofía. En este punto, ha señalado que "el deterioro en la educación en las comunidades es tanto" que los niños de Castilla y León "aventajan" en dos años a los niños de Andalucía.



La vicesecretaria ha explicado que cuando un niño comienza a formarse "le estás dando las capacidades" para que el día de mañana tenga "aspiraciones que cumplir" y el "futuro en sus manos". Por eso mismo, según ha continuado, en los tiempos que corren es "especialmente importante" hacer de los niños "mentes críticas".



"Es importante que sepan pensar", ha señalado, al tiempo que ha añadido que la asignatura de Filosofía les enseña justo a pensar y a fomentar ese pensamiento crítico.





No compartimos las palabras de Isabel Garcia Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de diez, solo les falta un gobierno a su altura. JM.M „ Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 18 de octubre de 2018

Para la 'popular' hay que preparar a los más pequeños "para lo que el mercado laboral" les va a pedir de cara a unos años y para ciencias como las matemáticas, puesto que "todo apunta a que la vida será un algoritmo". "Necesitamos niños con buena educación, y más en los tiempos que corren, para que los chicos y chicas salgan de los colegios pensado por sí mismos y con mentes críticas", ha concluido.Las manifestaciones de Tejerina se producen un día después de que la Comisión de Educación y FP del Congreso apoyase por unanimidad, una proposición no de ley por la que se pide al Gobierno la reorganización del currículo de Bachillerato para establecer la Filosofía y la Historia de la Filosofía como materias comunes y obligatorias de 1º y 2º de Bachillerato.Posteriormente, la exministra de Agricultura ha asegurado que sus críticas a la educación andaluza no van contra los niños ni los profesores, de quienes ha destacado su "enorme talento", sino que se refieren a los 40 años de "pésima" gestión del PSOE del Gobierno de esa comunidad.En los pasillos del Congreso, ha vuelto a hablar después del revuelo que suscitaron unas declaraciones pronunciadas horas antes en un programa de televisión.Tejerina ha querido dejar claro que no pretendía cuestionar "en absoluto" a los andaluces, como a su juicio "ha querido hacer ver" la presidenta regional, Susana Díaz , sino criticar la gestión socialista de los últimos años.La actual vicesecretaria sectorial del PP ha señalado que "todo el mundo sabe la admiración y respeto" que siente por los andaluces y por Andalucía, una tierra por la que, ha dicho, "ha trabajado muchísimo" durante años en el ámbito de su responsabilidad y donde hay gente "extraordinaria" y con "muchísimo talento"."Y como son gente extraordinaria, merecen servicios de la máxima calidad, y no 40 años de ineficacia o de fondos de formación que no se gastan en formación", ha indicado, para añadir que el PP conseguirá llevar a Andalucía "los mejores servicios y calidad" para sus ciudadanos porque "se lo merecen".Preguntada si se siente desacreditada por el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, que asegura no compartir sus declaraciones, la exministra ha dicho coincidir con él en que tantos los niños como los profesores andaluces "son de 10", al contrario que la gestión de 40 años de Gobierno socialista en Andalucía, que ha sido y es, según sus palabras, "absolutamente ineficaz".