Adelante Andalucía creará un índice de precios del alquiler

Adelante Andalucía se compromete a crear un índice de precios del alquiler si se hace con el Gobierno de la Junta. Así lo indicaron ayer el número tres de la candidatura por Málaga, Juan Antonio Gil, y la concejala de IU en el Ayuntamiento de la capital, Remedios Ramos. Ambos aseguraron que el pago de una vivienda se ha convertido en un problema «gravísimo», sobre todo, en la provincia de Málaga. «Entendemos que Susana Díaz y sus amigos no tengan problemas en el pago de una vivienda, pero para el común de los mortales el pago de un alquiler se nos convierte cada vez más en un gravísimo problema, sobre todo en la provincia de Málaga», dijo Gil. Además, añadió, «la precariedad ha llegado ya a todos los ámbitos de nuestra vida, y de forma tan virulenta que ya un trabajado no garantiza que se pueda pagar no ya una hipoteca, sino ni un alquiler». Así, en Málaga, indicó, la morosidad del alquiler se habría multiplicado por cinco en los últimos años y estos desahucios superan ya a los hipotecarios. Consecuencias, de lo que Gil calificó como «una segunda burbuja inmobiliaria». De esta forma, destacó que «el esfuerzo medio por familia en la provincia para pagar el alquiler llega ya al 40% de su renta disponible, cuando los expertos aconsejan que esta dedicación esté por debajo del 30%».