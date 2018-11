Fechas y plazos para pedir por el voto por correo en las elecciones andaluzas

El 22de noviembre es la fecha clave para conseguir el voto por correo para las elecciones andaluzas. Es importante estar atento a los plazos, ya que si no se solicita la documentación con el tiempo suficiente, no se podrá por correo. Eso sí, si el que votante vive en otro país y no lo ha solicitado, ya se queda sin votar porque se terminó el plazo a principios de noviembre.

El pasado 12 de noviembre se abrió el plazo para solicitar el voto por correo a los andaluces que viven en España. En 10 días se deben completar los trámites y depositar la papeleta en Correos, como muy tarde el 28 de noviembre.

El proceso es bien sencillo. Solo hay que acudir a una oficina de Correos, solicitar el impreso para votar por correo y remitirlo a la oficina del censo electoral donde esté inscrito el votante. Si es de Córdoba y vive en Málaga, a la de Córdoba; si es de Benalmádena y reside, por ejemplo, en Ronda, a la de Málaga. El formulario debe rellenarse en letras mayúsculas y debe ser presentado personalmente por el votante solicitante, mostrando el DNI original. Una vez solicitado el voto por correo no se podrá votar personalmente el día de los comicios.



Fin del plazo del voto por correo

La documentación necesaria para votar se envía al domicilio del solicitante entre el 12 y el 25 de noviembre, siendo el día 22 el último día para solicitar este voto a distancia y el día 28 la fecha límite para enviar la papeleta correspondiente a la opción elegida en el sobre verde que recibirá.

Aquellos sobres que se reciban pasadas las ocho de la tarde del día 28 serán enviados a la Junta Electoral de Zona y serán destruidos. Los recibidos en plazo permanecerán en manos de Correos hasta ser remitidos, a las nueve de la mañana del día de las elecciones, a sus mesas electorales correspondientes.



Y si vivo en el extranjero, ¿qué?

Para los andaluces residentes en el extranjero que el 2 de diciembre no vayan a encontrarse en el municipio donde se encuentran censados, los plazos del voto por correo son algo distintos. Debían solicitarlo no más tarde del 3 de noviembre bien a través de internet con certificado electrónico, en el enlace 'Solicitud voto CERA'; también por internet con la clave de tramitación telemática CTT; o por correo postal o fax.