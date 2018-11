Susana Díaz pide a los andaluces que acudan masivamente a las urnas el 2D

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, pidió ayer a los andaluces que participen masivamente en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre para contestar a través de las urnas a esa derecha que «ofende e insulta» a esta tierra. Díaz abrió ayer en Granada la campaña electoral, que se prolongará hasta el día 30, con un multitudinario acto en el Palacio de Congresos de la ciudad, al que asistieron más de 2.000 personas. Al inicio del acto, se emitió el vídeo Andalucía una tierra con acento, con acento en la i.

La presidenta de la Junta quiso dejar claro que el PSOE-A gana en Andalucía simplemente «porque quiere la gente» y dijo que la mejor manera de contestar a quienes «insultan y ofenden» a los andaluces, en clara referencia al PP, es «participando masivamente» el 2 de diciembre, contestando a través de las urnas.

Aseguró que el PSOE-A nunca utilizará el descontento o la crítica para crispar a los ciudadanos, y denunció que, en cambio, el PP se está dedicando a «crispar, enfrentar y encanallar» la vida pública.

Díaz señaló que quiere una mayoría amplia el 2 de diciembre porque solo quiere deberse a los andaluces. «No quiero que nadie venga a decirnos aquí cuándo se puede defender a Andalucía y cuándo no», dijo la presidenta, quien incidió en que no va a estar dispuesta como presidenta a que nadie vuelva a «faltarle a los andaluces».

La candidata socialista manifestó que está convencida de que el PSOE-A va a ganar las elecciones el 2 de diciembre, porque en la calle hay muchísimo cariño hacia este partido y porque, sobre todo, se nota en «el estado de nervios» que tiene el resto de partidos. «¿Habéis visto la cara de nervios que tienen todos y las semanitas que llevamos»?, se preguntó la presidenta.