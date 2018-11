"Ojalá el PP apoye a Juan Marín para tener por fin un gobierno alternativo"

Ganó las últimas elecciones de Cataluña, aunque acabó siendo la líder de la oposición. Nació en Jerez de la Frontera y sus primeros 25 años los ha pasado en Andalucía, donde viven su familia y amigos. Por ello y porque está segura de que Andalucía tiene talento, necesita quitarse etiquetas y tiene importancia para el resto del país esta andaluza defiende su implicación en esta campaña, en la que se presentan como la única alternativa de cambio a los 40 años de gobierno socialista.

­Acaba de llegar de Barcelona para estar presente en el inicio de campaña de Juan Marín, en quien confía para liderar el «cambio», una palabra recurrente durante la entrevista que la portavoz nacional de Cs, Inés Arrimadas, concede a La Opinión. Ilusionada y confiada, así afronta las elecciones andaluzas.

Le dicen que es andaluza en Cataluña y catalana en Andalucía, ¿cómo se siente?

Yo soy catalana y andaluza, andaluza y catalana. Me siento muy orgullosa. Yo sé que los partidos nacionalistas esto no lo entienden y me sorprende que el PSOE de Andalucía tampoco lo entienda porque parece como si yo viniera... y yo soy. Cs no es que venga a Andalucía es que está, es que es andaluz también. Estoy acostumbrada a que los partidos nacionalistas me digan que no soy catalana y no me va a afectar ni mucho menos que el PSOE diga que no somos andaluces.

El CIS le ha otorgado 20 escaños a Ciudadanos, aunque no habría alternativa real al PSOE. Hace poco decía que no era ninguna utopía cambiar al Gobierno socialista. ¿Qué cree ahora?

Por supuesto que es factible cambiar al Gobierno del PSOE. Incluso este CIS de Pedro Sánchez, José Félix Tezanos y Susana Díaz nos dice que el crecimiento de Cs es imparable, es exponencial y, además, yo es que como ya lo he vivido en Cataluña, donde el CEO nos decía que ni de broma íbamos a ganar y al final ganamos pues es que es factible, posible y realista pensarlo. La gente tiene muchas ganas de dejar de ver que el futuro de los andaluces lo escribe siempre el PSOE. Y vamos a salir a ganar porque la suma alternativa es posible. No es ninguna utopía.

¿Por qué esta implicación tan personalísima en la campaña andaluza?

Primero porque soy andaluza, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos y mis amigos de toda la vida viven en Andalucía. ¿Cómo no me va a importar lo que pase aquí? Y, segundo, porque lo que pasa en Andalucía es importante para toda España. Que el PSOE no nos haga creer más tiempo que lo que pasa en Andalucía no le importa a nadie fuera de Andalucía. Como portavoz nacional de un partido que aspira a gobernar España, que va a gobernar España, hay que mirar a los ojos a Andalucía, hay que tener un proyecto para Andalucía y hay que ponerla en el centro del proyecto que pueda venir para el conjunto de España.

En el PP aseguran que con su presencia y la de Albert Rivera tratan de esconder a Juan Marín porque no tiene tanto tirón.

Lo que no tiene Juan Marín son los problemas internos que tiene Susana Díaz o Bonilla con sus compañeros del resto de España. Nosotros sí que tenemos un equipo unido, absoluta coordinación, compenetración y apoyo de la dirección nacional del partido a la que Juan también pertenece. Y además es que tenemos a un presidente que tiene los cuatro abuelos de Málaga y yo soy andaluza. Y supongo que eso a PP y PSOE no les gustará mucho, pero es la realidad. Yo entiendo que no les guste nuestra implicación porque ellos ni tienen la relación buena que tenemos nosotros con nuestro candidato en Andalucía, ni tienen un mismo discurso en toda España. El único partido que dice lo mismo en Canarias, Cataluña, Madrid y Andalucía es Cs. Claro que vamos a venir aquí y que el apoyo de la dirección nacional del partido va a ser fundamental.

Pablo Casado ha afirmado que estas elecciones serán «la primera piedra de las generales». ¿En Cs también lo ven así? Parece que Casado y Rivera han trasladado su lucha aquí.

Para mí, las elecciones de Andalucía tienen entidad propia. Otra cosa es que no se puede obviar que lo que pase en Andalucía a nivel social, económico y político puede influir en el resto de España. Pero para mí tienen entidad propia porque tenemos un proyecto propio para Andalucía que es lo que no ha tenido nunca el PP. Por eso siembre ha salido a perder, porque no tienen un proyecto ganador para Andalucía, no se creen que pueda cambiar... dan a Andalucía por perdida.

Juanma Moreno ha dicho que sólo pactaría con Ciudadanos. ¿Cómo lo ve Cs?

Ojalá, si hay un escaño más para dar un cambio de gobierno, el PP apoye a Juan Marín para tener por fin un Gobierno que no esté dirigido por el mismo partido que hace 40 años.

¿Lo harían al contrario?

Nosotros estamos preparados para liderar este cambio. Por eso salimos a ganar, no salimos a hacer presidentes a los demás. Y cuando vengan los resultados si hay un escaño más para poder hacer un gobierno alternativo todos los andaluces saben que lo vamos a hacer. Lo vamos a liderar.

Moreno dice que en Andalucía Cs está más cómodo con el PSOE. ¿ Cs es de centro-izquierda en Andalucía y de centro-derecha en el resto del país?

El PP y el PSOE siguen con esos viejos cajones de la izquierda y la derecha en los que tan cómodos han estado siempre. Los andaluces quieren mayoritariamente el cambio. En esas ganas nos vamos a centrar. El PP y el PSOE todavía no se han dado cuenta de que estamos en el siglo XXI y que las viejas recetas y la vieja lucha del bipartidismo ya no sirve. Y además es que es una lucha ficticia porque el bipartidismo se acaba de repartir los sillones del Consejo General del Poder Judicial y se ponen de acuerdo para votar a favor del cupo vasco. Mucho hablar de Andalucía ahora aquí, pero he visto con mis ojos a PP, PSOE y Podemos votar a favor de un sistema injusto. El único partido que se puede presentar a las elecciones andaluzas mirando a los ojos a los andaluces y diciéndoles que no hemos votado a esa injusticia de cupo vasco es Ciudadanos.

¿Permitiría un Gobierno PSOE/ Adelante Andalucía?

Nosotros salimos a ganar, no a permitir gobiernos de los demás. Vamos a salir a ganar como hicimos en Cataluña. Aquí hay una oportunidad real y además no hay la situación de conflicto social que tenemos en Cataluña. Podemos perfectamente gobernar Andalucía. ¿Será sumando? Probablemente, pero será liderado por Cs. Además lo dice el CIS. Cs es la única fuerza capaz de liderar un cambio en Andalucía. Y creo sinceramente que para abrir las ventanas y levantar las alfombras de la Junta o lo lidera Cs o no lo va a liderar nadie porque el PP ha tenido 40 años para hacerlo y no lo ha hecho ni ha conseguido nada de la oposición.

¿El veto a un acuerdo postelectoral con Susana Díaz es inapelable?

Es un compromiso que tenemos. Nosotros lo hemos intentado. Díaz iba de que ella era diferente, hacía el discurso de que ella no tenía nada que ver con la etapa pasada. Y nosotros evidentemente por estabilidad le dimos una oportunidad, pero volvió a mentir. Y es verdad que hemos conseguido cosas, pero cuando llega el término corrupción y regeneración PP y PSOE hacen lo mismo. Ahora ya no vamos a pedirle nada a Susana Díaz, vamos a liderar el Gobierno.

¿La fuerza más votada debe gobernar? ¿Esa idea persiste en Ciudadanos?

Es un principio en el que lideramos algunos acuerdos de estabilidad, pero que no tiene que aplicarse en todo momento. En el caso de Andalucía, las ganas son de cambio. 40 años son muchos para casi cualquier cosa, pero para gobernar el mismo partido... Solo por higiene democrática, por levantar las alfombras lo tiene que liderar Cs. Porque la oposición, el PP, también ha vivido muy bien, también ha tenido mucha gente colocada, muchos sillones repartidos. Me pregunto si el PP ha querido gobernar alguna vez Andalucía, yo creo que no han querido nunca gobernar. No han hecho nunca nada para cambiar esto. No ha servido de nada votar al PP en todos estos años.

¿Qué le parece lo que dijo la exministra Tejerina sobre los niños en Andalucía y el déficit en su nivel escolar?

Hay que ser claros a la hora de criticar la gestión de la Junta sin tener que criticar a los niños. Me parece que no es tan difícil pero el PP tiene poca sensibilidad. Andalucía tiene la oportunidad de quitarse falsos tópicos de encima, falsas etiquetas que nos pesan como losas.

¿Cómo se ve a Andalucía desde Cataluña?

Los partidos nacionalistas han criminalizado a Andalucía siempre. Lo malo es que el partido que gobierna Andalucía gobierna España con los que dicen que los andaluces nos roban a los catalanes. Díaz no va a poder pasarse toda la campaña callada ante el hecho de que Torra y Junqueras decidan cuanta inversión va a venir a Andalucía en los PGE. Que Junqueras esté decidiendo desde la cárcel es una auténtica vergüenza.

Descarta la posibilidad de presentarse algún día a presidir la Junta de Andalucía?

Yo tengo lo mío en Cataluña. Mi vida y la familia que he creado están allí y yo creo que está muy cubierto el equipo aquí en Andalucía. Ahora, siempre voy a estar pendiente de lo que pase en mi tierra. Me gustaría presidir la Generalitat de Cataluña y que Marín presida la Junta.

@usero_amanda