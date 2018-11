Moreno echa en cara a Susana Díaz "la ensalada territorial"

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, echó en cara a la jefa del Ejecutivo andaluz y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, «la ensalada territorial imposible de solucionar» que tiene el PSOE, así como también el hecho de que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la haya «silenciado» en cuestiones como la financiación autonómica o el debate territorial.

Moreno recordó que los partidos representados en el Parlamento, a excepción de Cs, acordaron reclamar al Gobierno central 4.000 millones para la financiación de Andalucía y que esa «exigencia permanente» de Susana Díaz durante la pasada legislatura se ha convertido en un «olvido» cuando ha llegado Pedro Sánchez a la Moncloa. «Mientras que a Cataluña se le dan 1.600 millones; a Andalucía, cero», añadió.

Moreno también instó a la presidenta a responder a la pregunta de si cree que España es un Estado plurinacional, después de que un libro de texto que mostró y que se utiliza en las aulas andaluzas recoja esa definición de España, a lo que Díaz respondió que «todo el mundo sabe cuál es su posicionamiento». Tras dejar claro que no comparte esa definición y que así lo ha dicho en reiteradas ocasiones, respondió, en referencia al libro, que esa definición no puede estar «porque no está en la Constitución y si lo está, es que está mal».