Susana Díaz defiende su gestión para seguir al frente de la Junta y Cs reta al PP a pactar por el cambio

La defensa de la gestión de los servicios públicos frente a la necesidad del cambio tras cuarenta años de gobierno socialista. Las críticas a la corrupción frente a la amenaza de un posible bloqueo y una nueva convocatoria de elecciones. Fueron los mensajes que se lanzaron ayer los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en el primer debate televisado por Canal Sur, en el que hubo más enfrentamientos que propuestas aprovechando los cuatro cabezas de lista que el panorama que se puede abrir tras el 2D está más abierto que nunca.

Susana Díaz (PSOE), Juanma Moreno (PP), Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y Juan Marín (Ciudadanos) llegaron con un guión bajo el brazo que muy poco difería del que protagonizó los debates de hace tres años. La presidenta de la Junta y candidata socialista hizo de la defensa de su gestión de los servicios públicos una constante, destacando los avances que aseguró se han producido en estos tres últimos años en materias como la sanidad o la educación. «No todos los gobiernos nos enfrentamos igual a una crisis que ha sido dura», defendió Díaz, que recibió las críticas de sus adversarios por los problemas que consideran que arrastran los servicios públicos andaluces. «Es responsable de una gestión que está atrofiada», le acusó Moreno. «El Gobierno andaluz gestiona mal y de forma poco democrática», le reprochó Teresa Rodríguez, mientras que para Marín la candidata socialista «no quiere oír una realidad que es aplastante».

Marín fue precisamente protagonista de uno de los momentos de la noche al lanzar al candidato popular el órdago de que acepte un pacto entre ambas formaciones para traer un cambio a Andalucía. «Los andaluces no nos perdonarán si sumamos para el cambio y no nos ponemos de acuerdo», le dijo Marín a Moreno, quien ironizó agradeciéndole que quiera ser su vicepresidente. En este aspecto, Díaz fue tajante, sobre todo teniendo en cuenta que las encuestas publicadas hasta ahora dan pocas opciones a que ambos sumen los escaños necesarios para ese pacto. « Han insinuado que si suman van a gobernar juntos, pero si no suman ¿van a bloquear Andalucía? ¿Nos van a tener 80 días, 120 ó lo que tarden Casado y Rivera en decidir quién va a gobernar a la derecha?», les reprochó la candidata socialista. «¿Van a llevar a segundas elecciones?», incidió defendiendo que la esencia de la democracia es que «cuando uno no puede gobernar no puede impedir que otros gobiernen».

No se quedó tampoco fuera del debate la política nacional, terreno en el que se movieron especialmente PP y Cs, sacando a relucir cuestiones como la de Cataluña. Moreno y Marín reprocharon a las líderes de PSOE y Adelante Andalucía el papel de sus partidos en la crisis catalana, mientras ellas quisieron centrar sus intervenciones en Andalucía. El líder del PP preguntó a Díaz en varias ocasiones «si cree que España es un Estado plurinacional» y «si ve normal que un supremacista que insulta un día sí y otro también a los andaluces sea el sostén de Pedro Sánchez».

Defensa de España



«Siempre he sido igual de leal en la defensa de España y de reivindicativa en los intereses de mi tierra, y no levanto el teléfono para pedir permiso a nadie para hacerlo», zanjó Díaz, que reprochó a la candidata de Adelante Andalucía que le haya «dejado sola toda la legislatura» porque «prefirió unir sus votos al PP y hacer de muleta de la derecha».

«¿Y Andalucía pa cuando?», preguntó repetidamente Rodríguez, quien insistió en ocuparse de «las cosas de comer», como los 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional «en una comunidad en la que se cobra 200 euros menos que la media nacional».

Para Rodríguez, como para Marín y Moreno, la corrupción es uno de los principales lastres de la comunidad y fue este un tema que sobrevoló todo el debate como justificación para la necesidad de un nuevo aire político en Andalucía. «¿Por qué hizo presidenta a la señora Díaz si representa a ese partido de la corrupción? Usted es el que tiene la llave, el que arranca y apaga el motor», le afeó Moreno al candidato de Cs, mientras que la presidenta retó a sus contrincantes a que nombraran casos ocurrido en el tiempo que lleva al frente de la Junta. «Quiero que me diga qué caso ha habido de corrupción bajo mi gobierno», le dijo a Juan Marín; «todo el mundo sabe que he tenido un comportamiento ejemplar, dígame una administración que tenga más controles que Andalucía», le contestó Díaz a Moreno.