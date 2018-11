UPyD quiere ganar en Andalucía para "dar caña a los corruptos"

El candidato de UPyD a la presidencia de la Junta de Andalucía, Ricardo Mercado, ha asegurado que su formación quiere ganar las elecciones para "dar caña a los corruptos", que asegura son una "manada que se han llevado tanto dinero" de esta comunidad.

Mercado ha explicado a Efe que desde su partido quieren "que se devuelva el dinero robado que es de todos los andaluces" de la corrupción del caso de los ERE, algo que ha considerado necesario para "volver a tener una Andalucía libre y grande", razón por la que su formación está recorriendo las calles para mostrar a los ciudadanos sus propuestas.

"La gente siempre nos mira a la cara y no a las manos porque las tenemos limpias" ha sentenciado Mercado, que ha afirmado notar "el apoyo de la gente, que está sorprendida por esta candidatura "a la que responden muy bien", por lo que ha valorado que para las elecciones del 2 de diciembre "UPyD tiene que sacar representación, tiene que estar en el Parlamento andaluz".

Este candidato, que hace bandera de la homosexualidad, ha asegurado que para él es todo un orgullo ser elegido por parte de sus compañeros de partido y poder "defender esta tierra que tiene tantas carencias y necesidades" como la sanidad y la educación.

Desde UPyD defienden que se haga "una administración de educación gestionada por profesores y en sanidad igual, gestionada por profesionales médicos que sepan lo que realmente hay que hacer", según Mercado.

"Si el PSOE gobierna los próximos 4 años habrá gobernado en España más tiempo que Franco, que gobernó 40 años", ha afirmado el candidato, que ha recomendado a los andaluces "hacer un examen de conciencia" de la situación actual.

Además, ha criticado el papel de las mancomunidades o diputaciones para "evitar duplicidades", ya que muchos, tras la alcaldía, "se colocan en estos organismos" en vez de regresar a su empleo como sostiene que haría él mismo, que volvería a su floristería o donde actualmente se gana la vida "con las gallinitas y el huerto" donde cultiva hortalizas ecológicas.

Ha asegurado que su formación tuvo el coraje "de denunciar la corrupción en España", al no tener "miedo a nada", una acción que ningún otro partido ha sido capaz de hacer, por ello ha aludido al himno de la comunidad para animar a la ciudadanía a que se levanten "por una Andalucía libre, libre de corruptos".

"Nunca he ocultado que llevo 20 años separado, me he casado con un hombre, no lo he ocultado nunca y tengo el apoyo de mis hijas, el amor de mis nietos y el amor de mi pareja", ha reconocido Mercado, que lleva "enamorado con delirio" por su partido desde hace 11 años "por la honradez de UPyD".

Mercado ha afirmado que la ciudadanía "se ha dado cuenta de que UPyD ha vuelto, que no ha muerto, no ha desaparecido", por lo que ha dado "un puñetazo en la mesa", y ha concluido que con la comunidad los partidos tienen "a Andalucía, un diamante en bruto".