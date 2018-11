Susana Díaz se marca el objetivo de empezar a gobernar a partir de enero

Confía en una ventaja "amplia y sólida" y adelanta que dejaría gobernar al PP y Cs si suman

El día después del primer debate en Canal Sur llevó a la candidata socialista a presidir la Junta, Susana Díaz, a la provincia de Huelva. Desde Isla Cristina, abordó la principal duda que planea sobre estos comicios. ¿Cómo administrar el resultado que salga de las urnas, cuando ya se sabe que no habrá grandes mayorías? Ante las especulaciones sobre una posible situación de ingobernabilidad, Díaz se marcó un objetivo ambicioso: empezar a gobernar en enero. Eso implicaría una hipotética investidura suya sin grandes sobresaltos. Si el Parlamento se constituye el 27 de diciembre, los acuerdos necesarios se tendrían que negociar en tiempo récord.

Para salir con buena mano, Díaz sabe que lo mejor que le puede pasar es tener buen resultado detrás. Si puede ser, con una diferencia relativamente abultada sobre la segunda fuerza. Los perseguidores están en un puño. En eso coinciden todas las encuestas. Estará por ver el orden que se reparten el PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía. En este escenario, al igual que ha hecho en todos los mítines que ha tenido hasta ahora, Díaz pidió ayer que nadie se quede en casa y que el 2 de diciembre se llenen las urnas de votos socialistas. En este sentido, explicó ayer ante los medios que espera tener una mayoría «sólida y amplia para que nadie tenga la tentación de bloquearla». Eso dijo en referencia a Andalucía. La advertencia de un posible bloqueo es el gran argumento de fuerza para movilizar a los votantes de Díaz. Eso, junto a la coalición de derechas que formaría el PP con Ciudadanos. Agregó que es legítimo que, si las derechas suman, «quieran gobernar». Está claro que Díaz quiere poner presión sobre Juan Marín y Juanma Moreno, dejando claro que ella no impediría que ambos gobernaran en coalición si logran los números, pero que la dejen a ella también si esa suma de los 55 escaños no sale. «Que no castiguen a los andaluces», sentenció al respecto para no dejar dudas.