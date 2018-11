"Ciudadanos tiene el pecado original de sostener al PSOE en Andalucía"

Sus puños son la gestión y su afán por bajar impuestos porque gran parte de la historia de casi 40 años de socialismo, asegura, está ligada a un asalto masivo y continuado al bolsillo del contribuyente. No se cree las encuestas y a Juan Marín lo retrata como alguien que está jugando un papel que no se lo cree ni él

­Lo peor de todo, el mayor drama para Andalucía, según Juanma Moreno, es que esta región siga otros cuatro años a la cola del todo, a pesar de «ser tremendamente competitiva». Para una vez que tenemos la oportunidad de ganar, da a entender en esta entrevista el candidato popular, es fundamental que no se cometan errores. Un voto a Vox sería un voto que restaría posibilidades al cambio que él quiere liderar. ¿Vicepresidente? En otra vida, quizá.

«Garantía de cambio». Resuma la esencia que hay detrás del lema que usted personifica.

La única opción entre todas para que haya un cambio en Andalucía es el PP. Ciudadanos ha apoyado al PSOE. Podemos va a apoyar al PSOE y el PSOE se apoya a sí mismo. Es así de simple.

Juan Marín ha hipotecado su palabra por todo lo alto en esta campaña. ¿Le ve capaz de retractarse?

¿Por qué no? Ya lo hizo hace tres años y medio. Si ya dijo en 2015 que no iba a traicionar a sus votantes y apoyar al PSOE. Si ya los ha traicionado una vez. Claro que lo puede hacer de nuevo.

¿Por eso usted se fue al notario? ¿Para presionar a Marín?

Sí, evidentemente. Y la prueba la tenemos en que él no ha ido al notario. Cuando él no ha ido al notario, es porque no se quiere comprometer más allá de lo necesario.

¿No cree que Albert Rivera le impediría pactar de nuevo con Susana Díaz?

Ese es el problema. Ciudadanos es una franquicia de Albert Rivera en Andalucía. Entonces, esa franquicia, pues hará lo que se le pida. ¿Y si a Rivera le interesa en ese momento un giro? ¿Qué pasa si le interesa un giro a la izquierda o adoptar una posición más equidistante? Marín no es dueño de las decisiones que se toman en Andalucía. Recordemos que Rivera ya intentó pactar con Pedro Sánchez.

¿Se ve de presidente, a pesar de todo?

Sí, evidentemente.

A pesar de todo, decimos, por las encuestas. La tónica que reflejan todas es que no le van a salir los números.

Yo pienso en una cosa. Ahora mismo, hay más de un 25% de indecisos. Luego, hay más de un 60% de andaluces que quieren un cambio. Si a esas dos claves le uno que el PP ganó las últimas elecciones por casi 1,4 millones de votos, me da a mí la posibilidad real de ganar estas elecciones.

El cambio, si vendrá, será con una coalición entre el PP y Ciudadanos. En eso están ustedes de acuerdo con la formación naranja. No, sin embargo, en quién va a liderar ese cambio.

Nosotros no nos planteamos ninguna opción en la que estemos por detrás de Ciudadanos. En ninguna de nuestras encuestas internas Ciudadanos está por encima del PP. Tampoco es lo que se percibe en la calle. Además, es muy difícil que estén por encima porque es que han pactado con el PSOE. No te puedes presentar ante la sociedad como cambio, cuando tú has sostenido al PSOE de los 40 años. Ciudadanos tiene un pecado original, hasta hace un cuarto de hora ha mantenido al PSOE en el poder.

Juan Marín asegura que usted le ha manifestado su disposición a ser su vicepresidente.

Eso es mentira. Eso es un fake de Juan Marín. Lo difunde intencionadamente para demostrar a la desesperada que está por encima del PP. Es evidente que no.

Pues el mismo Juan Marín se presenta ahora como el principal azote de Susana Díaz.

No tienen credibilidad ninguna. Es una clara sobreactuación. Yo le he escuchado hablar en el Parlamento de las bondades de Susana Díaz. El Juan Marín que decía eso hace justo unos meses, ahora dice lo contrario. La incoherencia es el problema de Ciudadanos. No puedes ser ahora el doberman del PSOE cuando has sido el socio más sumiso en la historia de Andalucía. A Ciudadanos lo que le gustaría de verdad, es pactar con el PSOE. Lo llevan en el ADN.

¿Le preocupa la fragmentación del voto de centro derecha?

El PP ha disfrutado en los últimos años de un gran espacio que iba del centro hasta la derecha. Ahora, lógicamente, tenemos a una formación política que compite en nuestro mismo espectro. Es un efecto limitador, está claro. A mí, lo que me preocupa, es el voto útil en estas elecciones. Porque hay mucha gente que quiere cambiar, pero para cambiar hace falta concentrar el voto en el único partido que garantiza ese cambio.

¿Los dirigentes de Vox se ofenden cuando en el PP hablan del voto útil?

Es que las encuestas no le dan ninguna posibilidad de sacar un escaño, pero sí de restar a esa posibilidad de cambio.

La oferta es la siguiente: PP, Ciudadanos, Vox. ¿Por qué votar a su partido?

Porque el PP ya es un partido probado y experimentado, con capacidad de gestión. Tenemos un proyecto y un programa claro. Cosa que no tienen ni Ciudadanos ni Vox. Ni han gobernado nunca, ni tienen proyecto, ni tienen programa. Por lo tanto, incertidumbre total con esas dos formaciones.

El candidato popular a la Junta de Andalucía, en una de las calles conexas de la calle Larios. G. T.

¿El proyecto político que usted representa es conservador o progresista?

Nosotros somos liberal-progresistas. Liberales en lo económico. Creemos en una economía de mercado. Pero creemos que esa economía liberal luego genera progreso y bienestar.

¿Cómo valora un posible Gobierno entre PSOE y Podemos? ¿Es un escenario posible?

Ese escenario está claro. Primero, a nivel nacional, hemos visto como Pedro Sánchez se apoya en Pablo Iglesias. Segundo, porque Teresa Rodríguez ya ha manifestado que antes de que gobierne la derecha, ellos van a pactar con el PSOE. Aquí hay una decisión para los andaluces. O votamos el cambio liderado por el PP o habrá un gobierno social comunista en Andalucía, de consecuencias imprevisibles en términos económicos y sociales.

¿La presencia masiva de Pablo Casado en esta campaña no le está restando protagonismo?

No. Lo agradezco, además. Está acordado así. Estamos en una comunidad muy extensa, con 87.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos que multiplicar nuestra acción política. La presencia de Pablo Casado me viene fenomenal. Él está en un lado. Yo estoy en otro. Después, está el enorme compromiso que está demostrando nuestro presidente con Andalucía. Está demostrando algo que no demuestra Sánchez. Sánchez huye de Andalucía. Entre otras cosas, porque no quiere tener el efecto contagio del batacazo del PSOE en Andalucía.

¿Ciudadanos está escondiendo a su candidato?

Es evidente. Solo hay que ver los propios carteles electorales, donde Juan Marín aparece escoltado por Albert Rivera e Inés Arrimadas. La dirección nacional no confía en su candidato. Estas son unas elecciones andaluzas. Aquí no se elige ni a Albert Rivera ni a Inés Arrimadas.

En esta campaña se está hablando mucho de Cataluña. ¿No le molesta?

Andalucía es lo más importante. De hecho, el único que hizo propuestas en el debate en materia sanitaria y económica fuimos nosotros. Las cosas que pasan en el conjunto de España repercuten a Andalucía y es importante que se hable del independentismo y del Gobierno de Sánchez, pero sin olvidar las propuestas para Andalucía. Ciudadanos tiene un interés prioritario en introducir el tema catalán en Andalucía.

El paro es uno de los grandes problemas de Andalucía. Usted dice que puede crear 600.000 empleos. ¿Cómo?

Vamos a poner a Andalucía en la media española. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del BMI, que significa bajada masiva de impuestos. En una legislatura vamos a bajar todos los impuestos y ponerlos al mismo nivel de la Comunidad de Madrid. Andalucía ahora atrae el 1,8 por ciento de inversión extranjera, que es una ridiculez. Con nuestra fiscalidad competitiva, vamos a pasar casi al 8 por ciento. Son decenas de miles de millones de euros para traerlos a Andalucía y crear esos 600.000 puestos de trabajo. Andalucía es tremendamente competitiva. Tiene más de 1.000 kilómetros de costa. Tiene la mayor red de espacios naturales. Tiene una potente industria agroalimentaria. Vamos a poner una gran alfombra roja para que todo el que quiera invertir en Andalucía lo pueda hacer.