En su caso, asegura, vocación pura y dura. Estos días se está recorriendo los pueblos de la provincia para hacer campaña por Juanma Moreno. Por su carácter abierto, dice sobre sí misma, acude a los municipios que tradicionalmente son feudos del PSOE en la provincia

Cada uno es libre de votar lo que quiera. Vale, sí. Pero Mariví Romero está haciendo pedagogía por la provincia: «El PP tiene un proyecto sólido con propuestas». Cs y Vox, da a entender, sólo humo.

¿Está usted desmotivada por las encuestas?

No. Creo que Juanma Moreno va a ser presidente. He visto algunas encuestas en las que dan los números.

Será en encuestas internas.

Algunas dan una mayoría suficiente para que Susana Díaz tenga que abandonar la Junta de Andalucía.

¿Con Juanma Moreno como vicepresidente?

No he hablado con Juanma de este tema, pero no me creo para nada que lo que está diciendo Juan Marín por ahí. Está faltando a la verdad. Estoy convencida de que el PP tendrá más diputados que Ciudadanos.

¿Hasta qué punto se fía de la palabra de Juan Marín? ¿Podría pactar otra vez con Díaz?

Ya lo hizo en 2015. Yo me acuerdo de los titulares. Decía lo mismo que ahora. También, he visto en los nueve meses que he estado en el Parlamento la complicidad total que ha tenido Marín con Díaz. Él ha marcado ahora esta estrategia, que comenzó con la ruptura sobreactuada que montaron aquí en Málaga. Al final, los votantes tontas no son. Saben que Ciudadanos ha sido cómplice de Susana Díaz durante tres años y medio.

¿Qué hay detrás del lema «Garantía de cambio»?

Pensamos que tras 40 años de gobiernos del mismo partido, es imprescindible un cambio por salud democrática. Eso, como base de todo. Entendemos que votar a Ciudadanos es arriesgar un nuevo pacto de investidura con Díaz. Votar a la unión de y Podemos, pues es darle la oportunidad también a Díaz. El único voto útil para que haya un cambio real es un voto al PP.

¿Le preocupa la fragmentación del voto en la derecha?

Cada uno es libre de votar lo que quiere, por supuesto. Pero la persona que esté pensando en votar a Vox, pienso, que al final, puede estar propiciando un pacto de izquierdas. Quizá, no van a tener los votos suficientes para sacar un escaño, pero esos restos pueden beneficiar a Adelante Andalucía. Y votar a Ciudadanos, ya lo he dicho, es votar la incertidumbre de no saber lo que estás votando.

¿Cree que el 30% de los votantes aún está indeciso?

Sí. Además, creo que esta vez son indecisos de verdad. Nunca me había pasado que en privado me haya preguntado tanta gente, sobre todo joven, por propuestas concretas.

¿Es posible bajar los impuestos sin tener que renunciar a ciertos servicios públicos?

Somos la comunidad autónoma que más impuestos paga. Es posible hacerlo, claro. Hay que gestionar mejor. En otras comunidades en las que gobernamos, ya se ha puesto en práctica. Los presupuestos de la Junta son unos de los más importantes. Si Juanma no pensara que fuera posible, no lo hubiera puesto en su programa electoral.

600.00 puestos de trabajo. ¿Por qué no 800.000 ó 500.000?

Porque es lo que hemos calculado. Para ello, Andalucía tiene que ser un lugar mucho más atractivo para invertir. Si es más atractivo, se genera mucho más empleo. Hay más gente cotizando. Es todo una rueda.

¿No cree que Pablo Casado le está haciendo sombra a Juanma Moreno?

Andalucía es enorme. No creo que le esté haciendo sombra. Es más, creo que están muy bien coordinados. También creo que están muy articulados, en general, para que cada día haya presencia de Pablo Casado y también del nuevo equipo directivo del partido.

¿Qué opina del metro en Málaga?

En mi opinión, ha sido un sabotaje de la Junta a Málaga. Lo he vivido muy de cerca. Y tengo que decir una cosa: ¡Lo que vemos en el Corté Inglés no tiene nombre!



En corto

¿La sanidad está tan mal como siempre denuncia el PP?

Es que las cifras son reales. Málaga es la provincia con menos camas por habitante en España. La ciudad necesita el tercer hospital. Eso es imprescindible.

¿La Junta no le presta la atención que merece Málaga?

Yo creo que no. Históricamente, en el PSOE-A ha habido un interés especial para que Málaga no termine de despegar. Dirigentes del PSOE de Málaga se han terminado marchando, como Aparicio. Eso quiere decir que en la Junta no hay un equilibrio para gobernar. ¿Por qué con Málaga? Porque es la segunda después de Sevilla, y no quieren que le haga sombra.