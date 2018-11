Susana Díaz pide estabilidad ante la demanda patronal de tener gobierno

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha reivindicado la estabilidad que ha tenido durante su mandato la comunidad ante la demanda de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) de que tras las elecciones del próximo domingo se forme un gobierno "cuanto antes".

En un acto institucional con más de medio centenar de empresarios, Díaz ha citado la estabilidad institucional como uno de los cuatro vectores que se necesitan para el crecimiento económico, junto a la confianza, la productividad y la seguridad.

"La estabilidad es cosa de todos. Gobernar no es impedir que otro lo haga", ha aseverado la jefa del Ejecutivo andaluz, quien se ha comprometido a no utilizar el voto de los ciudadanos para "bloquear" las instituciones, porque es "la voluntad de los andaluces lo que refuerza la democracia y no puede contribuir a debilitarla".

En su intervención, ha indicado que Andalucía es una tierra "atractiva a la inversión", y ha recordado que superó con una "nota alta" la salida a los mercados con 650 millones un mes antes de las elecciones, con una oferta por importe de 1.400 millones.

"Andalucía ha tenido estabilidad cuando España no la ha tenido", ha subrayado Díaz, quien ha argumentado que esta estabilidad ha permitido a la región crecer cinco puntos en empleo por encima de la media española.

La presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PSOE ha asegurado que si obtiene la confianza mayoritaria de los ciudadanos el próximo domingo, al día siguiente tenderá la mano a todas las fuerzas políticas.

Tras aludir al "aval" que supone cinco años en el Gobierno, se ha mostrado convencida de la "potencia" que tiene Andalucía, algo que "ha demostrado en la salida de la recesión y en la entrada del cambio del ciclo económico con más fortaleza que otros territorios".

Díaz, que ha abogado por la puesta en valor de la "marca Andalucía" y la "fortaleza" de la región, ha admitido que hay "problemas" como el desempleo, una labor que corresponde a los empresarios, aunque compete a la administración crear un "hábitat" con el fin de que ese empleo "se genere a más velocidad y que sea de calidad", ha señalado.

El presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, ha demandado estabilidad a Díaz y que a partir del próximo 3 de diciembre haya "una fuerza política ganadora que sea capaz de marcar una hoja de ruta decidida y precisa" y que, además pueda aprobar los presupuestos, "la principal herramienta de política económica y fiscal".

"Andalucía no puede permitirse un bloqueo, que estemos como hace cuatro años 84 días para investir a la presidenta o presidente de la Junta", ha advertido González de Lara, quien ha recordado que hay convocatorias electorales "ya marcadas" para mayo, por lo que puede darse "una situación de parálisis".

Por ello, ha pedido que se forme un gobierno "cuanto antes estable", aunque ha admitido que "no es fácil" ya que, según las encuestas, no dependerá de la "voluntad única" de una formación.

El encuentro ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis Palacios, fallecido ayer en un acto público en la Universidad de Córdoba.